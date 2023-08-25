Американец Лабейт рассказал о переходе в Барыс и сравнил КХЛ с АХЛ

Интервью с новичком астанинского клуба Джозефом Лабейтом.

В межсезонье 30-летний американский нападающий Джозеф Лабейт подписал контракт с «Барысом». Форвард всю карьеру провел в разных североамериканских лигах. Прошел путь от студенческой NCAA до дебюта в НХЛ за «Ванкувер», но после сезона-2016/17 осел в АХЛ. В интервью «СЭ» Джозеф рассказал, почему выбрал казахстанский клуб, как проходит адаптация в КХЛ и почему не закрепился в НХЛ.

Готовился к сборам Скабелки

— В межсезонье вы сменили команду, переехали в Казахстан. Какие первые впечатления от матчей за «Барыс»?

— Все отлично! Хоккей в КХЛ стилистически отличается от Северной Америки, но я получаю удовольствие от игры. Мне нравится наша команда, мы постепенно сплачиваемся, становимся сильнее.

— Можете назвать главные отличия хоккея в КХЛ от Северной Америки?

— Я бы сказал, что в КХЛ более оборонительная игра. Хоккеисты стараются больше владеть шайбой, проявляя высокий игровой интеллект. Здесь меньше полагаются на беготню, чем в Северной Америке. Еще заметил, насколько важны в КХЛ спецбригады большинства и меньшинства. Эти компоненты могут серьезно помочь команде.

— Сколько матчей вам еще нужно, чтобы набрать оптимальную форму?

— Мы здорово провели предсезонный лагерь. Думаю, все уже набрали хорошую форму. Мы очень серьезно работали летом — это определенно поможет нам в будущем.

— Что скажете о тренировочном лагере Андрея Скабелки? Вы впервые проходите настолько серьезные летние сборы.

— Действительно, это мой первый опыт. Я общался с ребятами перед приездом в команду. Мне все объяснили, и я готовился самостоятельно. Без шуток — это очень серьезные нагрузки. Мы с партнерами по команде дружно работали. Прошли тяжелые тренировки — все это должно окупиться в будущем. Думаю, мы в хорошей форме перед сезоном, и все игроки чувствуют себя отлично.

— Какой главный аргумент в пользу выбора «Барыса» в межсезонье?

— Девять лет я играл в Северной Америке, попал в НХЛ, провел много сезонов в АХЛ. Сейчас я готов к переменам. КХЛ — одна из сильнейших лиг в мире. Очень рад, что получил возможность приехать сюда. Постараюсь принести максимальную пользу нашей команде.

— Что вы знали о КХЛ и Казахстане до того, как подписали контракт?

— Я хорошо подготовился (улыбается). Мой друг — Кертис Волк — играл здесь четыре года. Мы разговаривали с ним о «Барысе», он ввел меня в курс дела. Также общался с другими ребятами, которые играли здесь. И я очень рад, что приехал сюда.

— Нервничали перед переездом? Это ваш первый опыт игры не в Северной Америке.

— Я бы не сказал, что «нервничал» — подходящее слово. Уместнее сказать, что я был немного взволнован. КХЛ — новая лига для меня. Новый старт в чемпионате, в котором меня толком никто не знает. Хочется доказать, что я готов играть в этой лиге, что на меня можно положиться и что я могу оставить след в КХЛ. Назвал бы это небольшим волнением.

Фото ХК «Барыс»

Учит русский язык

— Насколько важно для вас, что в «Барысе» играют североамериканцы? Паскуале, Грант, Бракко.

— Да-да. А еще Ножье — с ним я тоже общался летом. Я играл против Барбера и Бракко. Наличие североамериканцев помогает быстрее пройти адаптацию. Все равно присутствует языковой барьер. В то же время казахстанские ребята очень коммуникабельные, все помогают нам. Это классно!

— Вы знаете русские или казахские слова?

— Я пытаюсь учить. Знаю только «спасибо», «молодчики», «давай». Стараюсь каждый день учить новые слова.

— А казахскую кухню пробовали?

— Да. На самом деле, я большой гурман. Мне нравится китайская кухня. Что касается Казахстана, конину я еще не пробовал. Зато меня угощали «маленькими сырными шайбами». Забыл, как называется это блюдо. Они мне понравились.

— Не думали о том, чтобы сыграть за сборную Казахстана? Ранее некоторые легионеры получали местный паспорт и выступали на чемпионатах мира.

— Я открыт для этого, но давайте дождемся регулярного чемпионата. Сейчас я просто хочу помочь команде, побыстрее, насколько это возможно, привыкнуть к лиге и оставить свой след в КХЛ.

— Задам сложный вопрос. Почему вы не закрепились в НХЛ? Прежде всего в «Ванкувере».

— Действительно, сложный вопрос. НХЛ — лучшая лига в мире. В ней очень серьезная конкуренция. Я получил свой шанс и сыграл неплохо, но травмировался и перенес операцию. К сожалению, больше мне так и не удалось подняться в НХЛ. Тем не менее я провел 13 матчей за «Ванкувер» — их никто у меня не отберет. Я осуществил свою мечту и сыграл в НХЛ. Это многое значит для меня. Сейчас я в КХЛ и очень жду старта регулярного чемпионата.

Джозеф Лабейт и Иван Бочаров. Фото ХК «Барыс»

— В «Чикаго Вулвз» вы играли вместе с Василием Пономаревым. Что скажете о нем?

— Отличный нападающий, играет жестко, обладает хорошей скоростью. Сейчас ему только 21 год. У него большое будущее, если он продолжит усердно трудиться. Что он и делал ранее.

— Интересно узнать о Петре Кочеткове. Иногда его называют рок-н-ролльным вратарем — он может выйти из ворот, смело играть клюшкой. Согласны с этим?

— Конечно, согласен. Петр — отличный вратарь. Уверен, его ждет большая карьера в НХЛ. Отличный парень, как и Василий, который может вырасти в большого профессионала.

— А можете сравнить уровень игроков в АХЛ и КХЛ?

— По первым впечатлениям в КХЛ больше мастеровитых игроков. Лига более конкурентная. Здесь очень важны такие нюансы, как вбрасывания, спецбригады. Команды играют умнее и более оборонительно. Я впечатлен уровнем игроков в КХЛ.

— «Барыс» досрочно выиграл турнир в Омске. Вы довольны? Это важно для команды?

— Это классно, конечно. Такая победа добавит уверенности команде, еще больше сплотит нас перед регулярным чемпионатом. В то же время добавит веры, что мы способны бороться с любым соперником. Рад, что получилось выиграть турнир.

— Что скажете о музыке, которая играет в раздевалке «Барысе»? Она вам по душе?

— О да, мне нравится.

— Вы хоть что-то понимаете?

— Я не понимаю слов, но мне нравятся биты. Необязательно понимать смысл, мне просто нравится мотив. Музыка тоже часть новой культуры, которую я открываю для себя.