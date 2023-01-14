Ковальчук «Спартаку» не нужен. Что происходит с красно-белыми

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Спартак» уступил на своем льду «Трактору», потерпел десятое поражение в последних 12 матчах, но для команды Игоря Гришина в турнирном смысле ничего не поменялось. Конкуренты в борьбе за место в плей-офф дружно уступили. Из тех, кто претендует на участие во втором этапе турнира, победил лишь «Куньлунь», но до сих пор не верится, что они навяжут борьбу. Так что у красно-белых по-прежнему высокие шансы выполнить задачу-минимум.

Только почему же вокруг команды столько слухов? И насколько они имеют отношение к истине?

Слухи не душат

В пятницу утром «Спартак» проводил раскатку перед встречей с «Трактором», и что-то не чувствовалось большого напряжения. Главный тренер Игорь Гришин был ровно таким, каким после своего назначения. Ни нервозности, ни печали, спокойное отношение к проблемам. Признавал, что команда в последнее время не радовала результатами, но при этом прекрасно понимал природу неудач. Не все идеально в обороне, но над этим работают. При этом никаких сомнений в правильности выбранного пути.

Не было напряжения и среди хоккеистов. Максим Чудинов предлагал посмотреть на календарь, ведь команда провела слишком много гостевых встреч подряд. Еще один возрастной хоккеист предложил внимательно изучить состав и подсчитать, сколько в команде молодых хоккеистов, которые не имеют за плечами большого опыта. Но это не выглядело оправданием. Всего лишь указывали на причины, обещая их исправить.

Нынешняя проблема «Спартака» не в тренере и хоккеистах. Беда в том, что руководство клуба не видно, это непубличные люди, чье настроение трудно предугадать, а еще существуют непонятные «советы». Да, есть спортивный директор Роман Беляев, он может ответить на некоторые вопросы, но не этот человек принимает важные решения. Что-то сказать не уполномочен, что-то просто не знает, а что-то делает, исполняя чужие решения.

Кто главный?

Настоящих боссов мы не видим. А начальники, говорят, заходят в раздевалку, проводят беседы с хоккеистами, заставляют тренерский штаб отчитываться. И никто не знает, что у них на уме. Взять даже слухи о том, что Илья Ковальчук станет чуть ли не генеральным менеджером команды. Понятно, откуда это пошло. Определенные люди хотели, чтобы Илья провел последний сезон в карьере за красно-белых, практически обо всем договорились, но в последний момент хоккеист принял решение отправиться в «Авангард». А потом согласился на административную должность в сборной и снова отказался сотрудничать с клубом. Забыть бы уж про него, но кто-то уверен, что Ковальчук «воспитанник «Спартака», и считает, что будет красивая история, если он поработает с командой.

Но как Илья Ковальчук может работать в клубе КХЛ, если он не ходит на матчи, а все время проводит то в Северной, то в Южной Америке? Чтобы эффективно трудиться, требуется мотаться между Воскресенском и Лужниками, следить за матчами ВХЛ и наизусть знать фамилии хоккеистов, которые становятся НСА 30 апреля. Это не про Илью.

На пост главного тренера сватают Алексея Жамнова, который, кстати, числится в системе клуба на какой-то непыльной должности. Но оснований для перевода в клуб у него нет. Работать в сборной на Олимпиаде и стараться выжать максимум из Матвея Заседы и Ильи Шипова — это разные занятия. Они даже не похожи. Легко стоять на скамейке, управлять хоккеистами высокого уровня, слушать помощников и отдавать короткие приказы, а взвалить на себя тренировочный процесс с не самой сильной командой страны — необычайно тяжело, нужно быть подготовленным.

Да и Игоря Гришина не за что увольнять. В кои-то веки на команду приятно смотреть. Она вряд ли является претендентом на кубок, но если поменять тренера и назначить того менеджера, что предлагают, то «Спартак» другим не станет. Тут уж нужно вообще все менять, но это совсем другие деньги и методы управления. Но к такому клуб точно не готов.