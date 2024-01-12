СКА разгромил «Спартак» всего за пять минут. Что не так с командой Жамнова?

Армейцы всего в двух очках от первого места.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Голы: Воробьев — 14 (Земченок), 3:40 — 0:1. Зыков — 8 (Никишин, Дедунов), 33:51 — 0:2. Толчинский — 12 (Воробьев), 34:30 — 0:3. Толчинский — 13 (Поляков, Воробьев), 37:52 — 0:4. Грицюк — 14 (Зинченко, Гальченюк), 38:16 — 0:5. Ковальчук — 3 (бол., Порядин, Голдобин), 45:43 — 1:5. Кин — 4 (Филин), 54:26 — 2:5.

Вратари: Николаев (Рибар, 37:52) — Серебряков.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 41 (15+12+14) — 44 (14+19+11).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

Москва. Мегаспорт. 9128 зрителей.

Начало 2024-го складывается для «Спартака» катастрофическим образом. До очередного домашнего матча со СКА черная серия команды Алексея Жамнова насчитывала четыре поражения подряд. Причем трижды москвичи проиграли уже после Нового года, в том числе позволив себе оступиться в матче с «Динамо», с которым борются за попадание в топ-2 на «Западе». А сегодня красно-белые вновь оступились в игре с прямым конкурентом, позволив разгромить и обойти себя в таблице команде Романа Ротенберга.

Незадолго до последней встречи со СКА в этой регулярке головную боль тренерам «Спартака» устроила неожиданная травма Михаила Мальцева, который повредил руку и предположительно выбыл на две недели. В итоге связывать в первом звене Николая Голдобина и Павла Порядина пришлось номинально третьему центру команды Александру Бурмистрову, в то время как его место в сочетании с Ковальчуком занял Герман Рубцов.

Куда интереснее, что этим вечером красно-белые доверили рамку Дмитрию Николаеву, который полностью завалил матч с «Динамо» и подарил бело-голубым победу в овертайме. Впрочем, идея поставить голкипера на игру против его бывшей команды не оправдалась. Коренной петербуржец пропустил уже на четвертой минуте, не справившись с подправлением Михаила Воробьева, а уже в конце второго периода отправился на лавку, пропустив четырежды и не подтащив парней Жамнова.

Несмотря на итоговый счет, этим вечером СКА не выглядел машиной, которая по-настоящему доминировала над «Спартаком». Москвичи неплохо выглядели до середины второго периода, регулярно создавая остроту у ворот Никиты Серебрякова, но реализовать ничего из своего вороха моментов не сумели и постепенно начали проседать в скорости.

А вот петербуржцы, не без помощи вратаря перетерпевшие пиковую нагрузку от хозяев, в середине матча включили инстинкт убийцы и отправили красно-белых в нокаут всего за несколько смен голом Валентина Зыкова и дублем Сергея Толчинского. Банальной реализации оказалось достаточно, чтобы заставить соперника сникнуть и добыть победу всего за пять минут.

Ужасных 0:4 на табло хватило Жамнову, чтобы поменять Николаева на Патрика Рыбара. Вот только «сухим» словак оставался меньше 30 секунд и пропустил первым же броском в створ от Арсения Грицюка, выкатившегося на пятак и набравшего очко в шестой игре подряд. Кажется, сейчас молодой форвард и вовсе не вспоминает о том, что в конце декабря он не проходил в состав СКА.

Единственным же позитивным моментом для хозяев, потерявших в довесок к Мальцеву еще одного центра Андрея Локтионова, стала очередная шайба Ковальчука, не позволившая Серебрякову оформить «сухарь». На 46-й минуте звездный ветеран отличился в большинстве и набрал свое 400-е очко в КХЛ, замкнув классную передачу от Порядина. По движению 40-летний нападающий, пропустивший два года, ожидаемо выглядит слабо, усугубляя проблемы «Спартака» на возврате и в переходных фазах. Однако безумный запас мастерства все еще позволяет пользоваться ему вот такими моментами.