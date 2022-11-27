«Торпедо» готово сделать харакири из-за поражения СКА. Нижегородцы — один из самых бедных клубов КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Торпедо» уступило СКА на своем льду со счетом 2:6, и это спровоцировало какую-то неадекватную реакцию как со стороны болельщиков, так и со стороны игроков. Защитник Михаил Орлов извинился перед болельщиками, лица не было на Игоре Ларионове. Местные журналисты начали анализировать, как стоит поменять состав, чтобы впредь не допускать подобного. Ответ на последний вопрос простой — увеличить бюджет в несколько раз и поставить другие задачи перед командой. Сейчас же от нижегородцев ждут веселого хоккея. То, какой результат показывает команда в нынешнем сезоне, уже само по себе чудо. Накануне в «СЭ» была опубликована зарплатная ведомость команды, клуб не дотягивает до пола зарплат, но занимает четвертое место в конференции, имея отрыв после половины регулярного сезона в 10 очков от зоны плей-офф. Радоваться надо, что не идет битва с «Сочи» и «Куньлунем», но вдруг шоком становится неудача против сильного соперника.

Никто не говорит, что надо сдаваться заранее. Обязательно нужно сделать все, чтобы переиграть питерцев или ЦСКА. Нижегородцы и сыграли в своем обычном стиле. С размашистыми атаками, с попытками прессинговать соперника, как только они получали шайбу. Но и ошибки были вполне типичные, просто за них жестко наказывали. Никита Гусев потому и считается сильным игроком в КХЛ, что может реализовать момент, который не кажется очевидным. Никакой трагедии в поражении нет, никакого кризиса не намечается. Надо как-то более разумно относиться к неудачам, а не просить прощения у болельщиков. За что? Вы вообще-то играете в спортивную игру. Там иногда проигрывают, иногда выигрывают. Никакого преступления в неудаче нет, если, конечно, команда не специально сдала игру. Максимализм выглядит странно и как-то наигранно. Еще неизвестно, кстати, как закончится сезон для нижегородцев. К ним привыкают, команду начинают разбирать. А если команда окажется вне восьмерки? Самостоятельно сядете в тюрьму, что ли?

Контракт

Нападающий Артем Анисимов прошлой ночью наконец-то забил в АХЛ. В матче против фарм-клуба «Баффало» он отличился два раза, впервые с 2009 года. Даже посмотрел, кому последний раз забивал наш хоккеист в этой лиге. Тринадцать лет назад пострадал знаменитый Томаш Грайс, выступавший за фарм «Сан-Хосе». В ночь на воскресенье состоялась заключительная, четвертая игра Артема, запланированная на время просмотрового контракта с клубом АХЛ. Казалось, что он выполнит норматив по матчам на прошлой неделе, но Артем одну встречу пропустил. Напомним, что хоккеист в начале осени подписал просмотровый контракт с «Филадельфией», но получил повреждение и пропустил весь период подготовки к сезону. Главный тренер «летчиков» Джон Торторелла, может быть, и готов был продавить контракт Артему, но тот не провел ни одного матча. При этом Анисимова ждет хорошее предложение из «Локомотива», но он, в основном по семейным обстоятельствам, цепляется за любую попытку остаться в Америке. Уезжать в другую страну, пусть и на несколько месяцев, — тяжело. Супруге придется справляться с детьми в одиночку, а везти всех в Россию сейчас не самый лучший вариант по многим причинам, в том числе и из-за сложной логистики.

Что показал Анисимов в АХЛ? Было заметно, что по общему уровню он существенно превосходит всех, кто находится в команде. На статистику (2+1) обращать внимание не стоит, так как «призраки» довольно слабая команда. Скорее надо было показать не цифры, а готовность выполнять большой объем работы и быть по-настоящему двусторонним форвардом. Анисимов справился, и в ближайшие часы станет понятно, что предпримет «Филадельфия». Мест в составе нет, но можно кем-то пожертвовать, тем более дела у команды идут не лучшим образом.

Гол

Нападающий «Адмирала» Павел Шэн только сейчас забросил свою первую шайбу в сезоне. Хоккеист поразил ворота «Нефтехимика», помог команде одержать победу, и после этого дальневосточники догнали по набранным очкам «Металлург». Правда, у уральской команды на три матча меньше, но все равно это достижение. Никто не предполагал, что команда Леонида Тамбиева заберется так высоко.

Но вернемся к Павлу, которого несколько лет назад считали восходящей звездой российского хоккея. Он стал другим. Уверен, что того же Тамбиева вообще не волнует, какая у него статистика. То есть если бы хоккеист играл в первом звене с большинством, то, боюсь, его бы уже куда-нибудь обменяли еще в сентябре. Но Павел превратился в нападающего, у которого достаточно простые задачи. Во-первых, не пропустить. Во-вторых, дать возможность отдохнуть лидерам. В-третьих, постараться подержать шайбу за счет выигранных вбрасываний. С последним пока получается не очень хорошо — 37 процентов. Но с остальным дела идут гораздо лучше. Павел выходит на лед в четвертом звене, его рекорд по игровому времени — 14 минут 22 секунды, но чаще всего хоккеист не проводит на льду и 10 минут. За 28 матчей у Павла всего 18 бросков по воротам, но он регулярно появляется на площадке, а значит, Тамбиева все устраивает.

В этом главное отличие тренера от остальных, кто попадался на пути Шэна. От него ждали голов в Уфе, в «Сочи», возможно, даже в «Провиденсе», но по-настоящему Павел был острым нападающим лишь в «Мамонтах Югры» четыре года назад, когда за два сезона наколотил 28 шайб. Да, в его карьере был молодежный чемпионат мира, но и его он провел без особого блеска. Тамбиев же во всем быстро разобрался и не требует от хоккеиста подвигов. Показатель полезности — «0»? Значит, тренер всем доволен. Так что не стоит переоценивать гол Павла. Он никак не скажется на его положении, как ничего бы не изменилось, останься он вообще без заброшенных шайб.