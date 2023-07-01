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Сегодня, 15:30

«Просто выйти в плей-офф нам уже будет недостаточно». В «Адмирале» готовы преподнести еще одну сенсацию?

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты «Адмирала»
Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»
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Интервью спортивного директора клуба Вадима Аверкина.

Выступление «Адмирала» стало одной из главных сенсаций минувшего сезона КХЛ. Команда из Владивостока в первом раунде плей-офф выбила «Салават Юлаев» (4-2), который закончил регулярный чемпионат вторым в Восточной конференции. А во втором раунде «Адмирал» неплохо проявил себя в противостоянии с «Ак Барсом» (2-4), заставив фаворита дважды прилетать во Владивосток.

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» прокомментировал подписания новичков в межсезонье, озвучил цели команды, а также поделился мнением о конкурентах.

Не летаем в облаках

— Можно ли после подписания легионеров считать трансферную кампанию «Адмирала» завершенной?

— В ближайшее время будет еще пара подписаний — мы возьмем молодых игроков в аренду. Естественно, мы продолжим работу: очень редко получается так, что весь сезон команда проходит в одном составе. Но на данный момент можно сказать, что мы укомплектовали состав.

— Насколько вы довольны подписаниями?

— Из тех, кого мы хотели, подписали процентов 80-90 игроков. Леонид Тамбиев предоставил мне список игроков, которые ему нужны, и из него мы не смогли оставить только Динара Хамидуллина и Либора Шулака. Шулака объективно невозможно было удержать: по нашим меркам мы предложили ему очень хороший контракт, но условия в «Авангарде» оказались лучше. Плюс Либор сказал, что дело не столько в деньгах, сколько в желании побороться за Кубок Гагарина.

— Какие задачи будут стоять перед «Адмиралом» на следующий сезон?

— Руководство пока не поставило нам задач, но мы уже и с Тамбиевым обсудили, что просто выйти в плей-офф нам будет недостаточно. Мы как минимум должны провести сезон не хуже предыдущего. Если не ставить высоких задач, роста не будет.

— Как оцениваете введение в КХЛ перекрестного плей-офф со второго раунда и насколько это усложнит вашу задачу, ведь придется летать в Москву, Санкт-Петербург?

— Мы об этом сейчас не думаем. К перекрестному плей-офф нормально относимся, такие нововведения интересны болельщикам.

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— Как избежать кризиса второго сезона?

— Мы не летаем в облаках. Прошлый сезон — история, у нас обновилась команда. Нам предстоит новый чемпионат, будем стараться: считаю, что нам по силам повторить прошлогодний успех, а то и шагнуть выше.

— По сравнению с прошлым сезоном в КХЛ вырос пол зарплат — с 315 до 405 миллионов рублей в год. Как это повлияло на вашу работу?

— По лиге все зарплаты повышаются — в том числе и из-за сокращения лимита на легионеров. Есть дефицит игроков на рынке. Это было предсказуемо. Очень хотелось сохранить Евгения Лисовца, у него было несколько предложений, в том числе более выгодных с финансовой точки зрения. Нелегко было подписать и Граоваца с Фьоре. А вот Уильямс быстро согласовал новый контракт, еще по ходу плей-офф.

— «Амур» очень агрессивно проводит межсезонье, бюджет команды существенно увеличился. Стало ли вам труднее, учитывая, что два клуба с Дальнего Востока всегда сравнивают? Все-таки по финансам вы не можете с ними конкурировать.

— Естественно, на нас это сказывается. Конечно, все хотят контракт с более выгодными финансовыми условиями. Многие агенты завышали цены, но пытались найти компромисс. Мы давали только тот контракт, который могли с учетом нашего общего бюджета.

Хоккеист Никита Серебряков
Никита Серебряков.
Фото ХК «Адмирал»

Продажа Серебрякова нас не интересует

— Вратарь Никита Серебряков продлил контракт с «Адмиралом» на год. Но был слух, что у него есть договоренность с вами, что вы его отпустите при наличии предложения из топ-клуба. Это правда?

— Нет. Наша позиция: ни продажа, ни обмен Серебрякова нас не интересуют. Мы хотим добиваться успеха, а Никита — пожалуй, самая важная деталь в нашем механизме. У него год контракта, через год он становится неограниченно свободным агентом.

— Но вы ведь могли бы получить компенсацию, а так он через год уйдет как свободный агент.

— Те деньги или игроки, которых мы могли бы получить при обмене, никак не компенсируют нам потерю основного вратаря.

— Пожалуй, главное приобретение в обороне — Максим Чудинов. Нет ли опасений из-за его возраста, плюс недавно он сезон пропустил?

— Не вижу проблем: да, он пропустил сезон, но залечил свою травму. В минувшем сезоне у него было большое игровое время, он готов. Для нас это хорошее приобретение, Максим сам очень мотивирован.

— Почему решили выменять защитника Марка Янчевского из «Ак Барса»?

— Я его помню еще по игре за «Нефтяник», он там быстро прогрессировал. Мы видим потенциал в нем, у нас у Янчевского будет больше шансов раскрыться. Понятно, что подбор игроков в «Ак Барсе» лучше, там очень сложно пробиться в состав.

— Тайлер Граовац провел не самый впечатляющий сезон в «Витязе». Почему остановили выбор на нем?

— Изначально мы договорились, что в этом году нацеливаемся на североамериканцев. Учитывая, что Колби Уильямс у нас уже был, нам нужны были центрфорвард и крайний нападающий. На позиции центрфорварда было не так много вариантов. Проанализировав рынок, мы решили взять Граоваца. У Тайлера есть все, чтобы перезагрузиться.

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— Он сильнее Криштофа?

— Они совсем разные: Криштоф — скорее распасовщик, Граовац — силовой форвард. Думаю, Тайлер добавит нам мощи.

— Чем привлек внимание Фьоре?

— Есть определенные задумки, как использовать его, в том числе в большинстве. Фьоре — забивной нападающий.

— Кто будет третьим с ними в звене, Варфоломеев?

— Есть разные варианты, пока рано что-то говорить.

— Его подписание — желание добавить мастерства команде?

— Конечно. Так же, как в прошлое межсезонье, когда мы выменяли Александра Горшкова из «Авангарда». Варфоломеев — опытный нападающий, мы рады, что подписали его. Так же, как и Голубева. Он добавит мощи, наглости, умеет залезать под кожу сопернику. Плюс он очень стабильный хоккеист.

— В это межсезонье вы подписали несколько молодых игроков — защитники Лукичев, Николаев, нападающий Колмыков. Это можно назвать планомерным омоложением «Адмирала»?

— Конечно, невозможно каждый год перестраивать команду. Естественно, мы берем ребят с прицелом на будущее, чтобы за год-два они окрепли и составили костяк команды. И мы продолжим этот вектор развития. В идеале — собрать костяк в возрасте 23-27 лет.

Хоккеисты «Адмирала» на льду
Фото ХК «Адмирал»

С «Ак Барсом» не хватило свежести

— Что вы ждете от предстоящего сезона?

— Конечно, от нас будут ждать побед и сравнивать с предыдущим сезоном. Думаю, что и соперники будут по-другому к нам относиться. Нам нужно придерживаться выбранной стратегии. И Тамбиев, и тренерский штаб, и игроки понимают, что топтаться на месте нельзя, надо бороться.

— Вы и в серии с «Ак Барсом» ведь не опустили руки.

— Легкой прогулки у «Ак Барса» точно не было, интрига присутствовала. Возможно, нам не хватило свежести, скамейки. Ребятам спасибо за эту серию.

— Какие три трансфера в КХЛ можете выделить?

— «Ак Барс» мощно провел селекцию: выделю трансферы Яшкина и Жафярова. Ну и ждем, где в итоге окажется Владимир Ткачев. Если он не уедет в НХЛ, то будет одним из сильнейших игроков в КХЛ.

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— Не возникает чувства, что после этого межсезонья в Восточной конференции есть «Ак Барс» и есть все остальные?

— Я бы так не сказал. Да, они приобрели хороших игроков, но остальные будут стараться противодействовать им.

— Тут скорее речь о том, что те же «Авангард» и «Магнитка» стали слабее по составу.

— Соглашусь, «Ак Барс» на их фоне усилился очень мощно. Это пока только фамилии, сезон покажет, кто будет сильнее. Но по составу Казань действительно на голову сильнее всех на Востоке.

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ХК Адмирал
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