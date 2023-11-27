Реально ли привезти Кубок Гагарина в Уфу? Большое интервью главного тренера «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов — о своих игроках и других командах.

Вылет «Салавата Юлаева» в первом раунде прошлого плей-офф стал одной из главных сенсаций. Виктор Козлов сохранил пост главного тренера, и в нынешнем сезоне уфимцы выглядят одной из самых сбалансированных команд лиги. После победы в Казани над «Ак Барсом» главный тренер «Салавата» рассказал в интервью «СЭ» о том, как повлияли на команду летние приобретения, кто из игроков его удивил и чем «Лада» похожа на «Вегас».

Аймурзин заиграл бы и в «Салавате»

— Пройдена половина регулярки. Что вас больше всего порадовало за этот отрезок?

— Это процесс. Когда выигрываем — это хорошо. Когда проигрываем, идет постоянный анализ. Порадовало, что молодые ребята добавляют. Те, кто постарше, тоже еще держат свой уровень. Самое главное, что будет весной.

— Самое мощное усиление — это, пожалуй, вратарь Александр Самонов. Вы его отмечали после некоторых матчей. Вчера он без ошибок сыграл на ноль. Именно его появление изменило команду?

— Надежный вратарь — это всегда хорошее усиление для любой команды. То, что Самонов — вратарь хорошего уровня, показывало, что он играл за сборную и был на лидирующих ролях в СКА. И даже то, что «Северсталь» попросила у нас хорошего игрока за него. Мы посчитали, что это равноценный обмен. Вратарь — это полкоманды, даже больше.

— Следите за тем, как Аймурзин выглядит?

— Данил хорошо играет, попал на Матч звезд. В принципе я знал, что это хороший игрок.

— Чего ему не хватало в прошлом сезоне, чтобы у вас заиграть?

— Он бы заиграл у нас в этом сезоне. Но нам нужен был вратарь.

— Были ли у вас другие варианты обмена Самонова?

— Не знаю. Насколько я слышал, они сразу просили Аймурзина.

Александр Самонов. Фото ХК «Салават Юлаев»

— Мелош — это тот защитник, которого не хватало? В матче против «Ак Барса» в большинстве начали использовать его чаще того же Хафизуллина.

— Мы исходили из того, как играет «Ак Барс». Нужен был праворукий для определенного розыгрыша. Поэтому туда и поставили Николаса. Также могут сыграть и Динар, и Миша Науменков, и Паша Коледов. Исходим из ситуации, кто играет и под какой розыгрыш подходит.

— Вы довольны тем, как Мелош адаптировался? Казалось, что ему вообще времени особо не надо было для адаптации.

— Процесс адаптации еще не завершен. Площадка другая, игры другие, и сама специфика игры другая. Я надеюсь, что они все равно еще будут прибавлять.

— То, что после Хмелевского это еще один игрок из «Сан-Хосе», — стечение обстоятельств?

— Да. Руководство предлагает варианты. Потом уже мы смотрим видео, разбираем, подходит игрок под наш стиль или нет.

— Чем именно Мелош понравился вам?

— Он играет с шайбой, а не отбрасывается. Мы стараемся играть в хоккей, где хороший контроль шайбы: за счет передач, за счет движения, за счет помощи партнера.

— Ливо хорошо начал, почти сразу получил потом травму. Видно, что ему не совсем просто. Его уровень оправдал ваши ожидания?

— Да. Это игрок хорошего уровня. Опять же, он играет в шайбу, он не отбрасывается от нее. Он придерживает где-то дополнительно полсекунды, чтобы отдать лучшую передачу или дождаться какой-то лучшей ситуации. Потом может либо отдать, либо бросить, либо обыграть. Как я вижу, у него тяжело забрать шайбу. Хорошо ее контролирует.

— Вы не разбиваете его связку с Хмелевским. Третий игрок зачастую меняется в этом звене. Пару Хмелевский — Ливо планируете дальше так использовать?

— Мы будем смотреть по ситуации. Пока они выглядят неплохо. Но у нас Пименов травмированный. Мы хотим сделать так, чтобы у нас было четыре хороших звена, которые наработают на победу и смогут принести пользу команде. Сейчас Саша с Ливо хорошо смотрятся. Когда Алалыкин и Пименов вернутся, то будем смотреть по ситуации.

Виктор Козлов и Константин Кольцов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Всегда воспринимал поражения как что-то личное

— Пименов — не такой уж молодой игрок, 96-го года рождения. Кажется, что у него прорывной сезон и он на более высокие роли выходит.

— Да. Мы укомплектовали команду так, что Артем сейчас объективно второй центральный. Пока неплохо справляется, но он должен понимать, что второй центральный тоже должен прогрессировать и становиться лучше. Это не его конечная остановка.

— Многого ждали от Пустозерова, но кажется, что он стоит на одном месте, идет стагнация. В чем причина?

— Рост есть. Просто это хоккейная карьера. Мы все проходили через это. Иногда все идет удачно, иногда возникают трудности. В прошлом году он неплохо выступил: забивал в регулярке и в плей-офф. Но сейчас он столкнулся с тем, что не может забить. Он сталкивается с давлением, сталкивается с ожиданием общественности. Это непросто.

— Егору Сучкову прошлый сезон не совсем удался. Сейчас видно, что увереннее себя чувствует. За счет чего ему удалось отбросить волнение?

— Он был хорошим игроком и по молодежке. В «Торосе» тоже хорошо выступал. Просто переходный этап у него был. Сейчас понял, как нужно играть в КХЛ и как приносить пользу команде. Егор — способный хоккеист. У него были эти задатки, их было видно. У него есть характер, он терпел и ждал своего шанса — это хороший момент, который хотел бы отметить.

— В чем именно он прибавил? Были претензии по игре без шайбы?

— Принимает правильные решения. Начал лучше играть в обороне без шайбы. И, кроме того, у него есть скорость. Мы немного поменяли сейчас стиль игры, пытаемся играть более агрессивно. С его мобильностью и скоростью он вписывается в этот хоккей.

— У Шарова был мощный сезон в «Сибири», когда он под 30 голов забил. Сейчас он может выдавать мощные матчи, а иногда его не видно. Как это вы можете объяснить? Сколько ему нужно еще времени?

— Саша должен адаптироваться. Здесь мы играем в немного другой хоккей, нежели в «Сибири».

— Там он в большинстве выходил под бросок, а у вас играет за воротами и на пятаке.

— У них же был Бек на полборта. Саша играет хорошо на линии ворот. Я думаю, из-за этого у них и была хорошая связка. Сейчас к нам перешел Ливо. До этого у нас не было праворуких на той стороне, чтобы Сашу там использовать. Но он обладает хорошим броском, поэтому мы его пытались в середине использовать.

— У Динара Хафизуллина прошлый сезон в «Ак Барсе» не задался, часто он не попадал в состав. Сейчас как будто расцвел вновь в Уфе.

— Динар — качественный игрок. Поэтому он и играл у нас в Уфе, мы предлагали ему остаться. Но тогда Динар сделал выбор в сторону Казани. Сейчас появилась возможность взять его обратно. Мы в принципе знаем, какого уровня он, поэтому и пригласили.

— Возвращаясь к прошлому сезону. Как долго вы анализировали эту серию с «Адмиралом»?

— Поражения всегда дают много пищи для размышлений. Они заставляют находить какие-то новые решения и что-то менять. В принципе анализ постоянно идет. То поражение было тяжелым лично для меня. Постоянно это в голове крутилось, все лето.

— Вы для себя это определили как личное поражение?

— Я всегда воспринимал поражения как что-то личное, даже когда был хоккеистом.

— Психологически как это вас изменило?

— Только сделало сильнее.

Виктор Козлов с Кубком Гагарина. Фото photo.khl.ru

Уфа — это дом

— После матча в Казани у вас три победы в четырех «Зеленых дерби» в этом сезоне. Насколько это для вас лично важно? Успели ли вы прочувствовать эту атмосферу?

— Я все прочувствовал, когда еще играл. Я знаю, что это важно для наших болельщиков, для республики и Уфы. Поэтому команда всегда выходит играть по-особенному против «Ак Барса».

— Вам приходится как-то дополнительно настраивать ребят на эти матчи?

— Это уже в подсознании сидит у ребят, которые играют за «Салават Юлаев». Они понимают по ажиотажу перед игрой с «Ак Барсом». Видят, что происходит в городе, как болельщики готовятся к этой игре. Это передается команде тоже.

— Вы играли за «Салават» вместе с Радуловым. Сейчас вы главный тренер «Салавата», он играет против вас.

— Я понимаю, что у меня карьера хоккеиста уже завершена, Александр все еще продолжает играть. Пускай продолжает играть, радует болельщиков своей игрой. А так у нас хорошие дружеские отношения как были, так и остались.

— Вы бы хотели видеть его у себя?

— Сейчас он игрок «Ак Барса», их лидер. Нет смысла фантазировать. Нужно отталкиваться от той ситуации, которая есть сейчас.

Виктор Козлов и Александр Радулов. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— Насколько вас удивляет этот сезон? Удивлены тем, как выглядит «Лада»? Потому что от нее вообще никто не ждал. Команды пять лет не было в КХЛ.

— Ну а что? У них хороший тренерский штаб, хороший подбор игроков. И играют в хороший хоккей. Тут ничего удивительного. КХЛ стала более ровной, сейчас уже нет явных аутсайдеров.

— «Лада» начала комплектоваться только к концу апреля — началу мая.

— Сколько у них игроков пришло новых из хороших команд? Они играли на хорошем уровне. Давай с «Вегасом» сравним.

— Там же клубы НХЛ могли защитить только девять человек.

— Игроки, которые перешли в «Ладу», все играли на хорошем уровне.

— Тех же Фисенко и Шумакова считали списанными.

— Кто сказал, что они списанные? Это игроки хорошего уровня, у которых, может быть, не получилось в прошлых командах, но они сильные игроки. Сейчас они получили свою роль, больше времени на льду. Поэтому проводят хороший сезон. Кроме того, легионеры смотрятся хорошо.

— Вы дружите с Сергеем Гончаром. Его не один год зовут работать в КХЛ. Не говорили с ним, когда он приедет работать?

— У него контракт с «Ванкувером», то есть в ближайшие годы он работает там. По-моему, на три года он подписал контракт. Когда вернется? Это уже Сергей решает.

— Были у вас когда-нибудь мысли остаться в Америке? Или вас все-таки тянуло работать сюда?

— Жизнь сама меня сюда вернула. Я доволен и счастлив, как у меня все происходит.

— Вы сразу семью перевезли? Не было такого, что жили на два города?

— У меня жена как раз из Уфы, и я в Уфе с ней познакомился. У меня дети живут в Уфе и ходят в школу. Для меня Уфа — это дом на данный момент. Я из Тольятти уехал в семнадцать лет, в девятнадцать лет уехал в Америку. В тридцать четыре, по-моему, я вернулся. И вот с тех пор для меня Уфа — родной город. После Тольятти, конечно.

— Последней вашей командой в НХЛ был «Вашингтон». Как вы сейчас вспоминаете то время?

— Хорошие воспоминания, хорошая команда была. Сергей Федоров, молодые Семин и Овечкин. Семен Варламов потом присоединился. Помимо этих ребят там и хороший коллектив был. Ребята все были молодые, но все были хорошие. И Бэкстрем, и Майк Грин. Дружная была команда. И здорово, что мы в плей-офф попали. В первый год мы проиграли «Филадельфии» в первом раунде.

Рад, что удалось поиграть с Сергеем Федоровым. Постоянно было о чем поговорить, интересного много чего узнать. Хорошие были два сезона.

Александр Овечкин и Виктор Козлов. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— Каким вы запомнили молодого Овечкина?

— Это просто сгусток энергии был. Какая была у него мощь, как он шел в обыгрыш, какой был бросок, как глаза у него горели. Это и делает его уникальным.

— Догонит Гретцки?

— Надеюсь.

— Начало сезона не самое удачное было: 2 гола в 12 матчах.

— Что ж, такое бывает.

— Для многих стало неожиданностью, что Сергей Федоров, который тренерской деятельностью не занимался, в первые два сезона забрал два кубка.

— Талантливый человек талантлив во всем. Ну, он же и собирал команду до этого. То есть он, я так понимаю, и ребят знал, и знал принципы ЦСКА.

— В этом сезоне довольно часто встречается, что игроки и тренеры, грубо говоря, жалуются, что против них играют в «автобус». Замечаете это?

— Мы уважаем всех. У каждой команды есть свой стиль, они играют в свой хоккей. Мы стараемся играть в наш хоккей, без разницы, против кого мы играем. Конечно, мы вносим небольшие коррективы при подготовке к определенным командам. Но я согласен, что есть команды, которые играют активно, есть команды, которые играют в откат. В этом и прелесть хоккея.

— Ваш хоккей — это что-то среднее?

— Команда, которая хочет выигрывать, должна уметь играть и в атаке, и в обороне. То есть такой баланс. Мы все равно смотрим НХЛ, там много любопытных идей. Плюс мне повезло, что у меня есть возможность ездить на семинары в Америку и общаться с тренерами, которые работают сейчас в НХЛ. Кубки там берут команды, у которых этот баланс есть.

— Тот же «Бостон» в прошлом сезоне выиграл регулярный чемпионат, но проиграл в первом раунде.

— «Бостон» очень хорошо играет в атаке, но в то же самое время это была команда, которая меньше всех пропускала в прошлом сезоне. Всегда есть чему у них поучиться. Помимо того, что ты должен забивать и красиво играть в атаке, ты должен уметь играть в обороне.

— Так что случилось у них в прошлом плей-офф?

— Если честно, там «Флорида» сыграла очень хорошо. Также Бобровский в нужный момент делал ключевые сейвы. Были моменты, где он действительно спас. Маршанд выходил «один в ноль», мог закончить серию. «Флорида» же отыгралась с 1-3 в серии и дошла до финала.

— Выиграть Кубок Гагарина — это реально?

— Приложим все усилия. Будем стараться. Загадывать, реально-нереально, не буду — мы все люди суеверные. Я просто знаю, что приложим все усилия для этого.