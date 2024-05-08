КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

Восточная конференция

Пришли н. Шалагин (Шахтер, Белоруссия) Ушли н. Гребенкин (Торонто, НХЛ)

Пришли з. Кашников (Нефтехимик) Ушли з. Леонтьев (Нефтехимик)

Пришли тр. Гру

з. Косовец (Сочи)

н. Светлаков (ЦСКА) Ушли тр. А. Заварухин

в. Бутеец (Анахайм, НХЛ)

Пришли з. Диц (ЦСКА)

з. Коледов (Салават Юлаев)

з. Соловьев (Адмирал)

н. Вей (Мангейм, Германия)

н. Малов (Торпедо, из аренды) Ушли в. Зинаддин (Торпедо, из аренды)

н. Пьянов (Сибирь)

н. Трикозов (Каролина, НХЛ)

Пришли - Ушли в. Ежов (завершил карьеру)

з. Бирюков (завершил карьеру)

з. Коледов (Авангард)

н. Лещенко (Нефтехимик)

Пришли - Ушли н. Коршков (Ак Барс)

н. Лазарев (Омские Крылья, ВХЛ)

Ак Барс

Казань

Главный тренер

-

Пришли н. Коршков (Амур)

н. Марушев (Сибирь, из аренды) Ушли тр. Билялетдинов

Пришли з. Морозов (Сокол, ВХЛ)

н. Бикмуллин (Нефтехимик)

н. Черников (Югра, ВХЛ) Ушли н. Васильков (Сочи, из аренды)

н. Стальнов (Сочи, из аренды)

Пришли в. Озолин (Динамо М, из аренды)

з. Леонтьев (Автомобилист)

н. Лещенко (СЮ)

н. Ртищев (Адмирал)

н. Шарифьянов (Динамо СПб, ВХЛ) Ушли з. Кашников (Автомобилист)

н. Буруянов (Динамо М, из аренды)

н. Скориков (Адмирал)

Пришли тр. Епанчинцев

з. Гордеев (Мэн, ECHL)

з. Мартынов (Динамо М)

н. Пьянов (Авангард) Ушли тр. Кривокрасов

н. Марушев (Ак Барс, из аренды)

Пришли з. Ручкин (Спартак)

н. Николаев (Сочи)

н. Скориков (Нефтехимик)

н. Угольников (Витязь)

н. Шестаков (Адмирал) Ушли в. Иванов (СКА, из аренды)

з. Никитин (Динамо М, из аренды)

з. Соловьев (Авангард)

н. Берлев (Торпедо)

н. Бучельников (СКА, из аренды)

н. Корбит (Спартак)

н. Морозов (Витязь)

н. Ртищев (Нефтехимик)

Барыс

Астана

Главный тренер

-

Пришли - Ушли -

Западная конференция

Пришли н. Перевалов (Сочи, из аренды) Ушли -

Пришли з. Миронов (Динамо М) Ушли з. Ручкин (Адмирал)

Пришли в. Иванов (Адмирал, из аренды)

з. Смирнов (Динамо Мн, из аренды)

н. Бучельников (Адмирал, из аренды)

н. Мичков (Сочи, из аренды) Ушли -

Пришли з. Никитин (Адмирал, из аренды)

н. Буруянов (Нефтехимик, из аренды) Ушли в. Озолин (Нефтехимик, из аренды)

з. Мартынов (Сибирь)

з. Миронов (Спартак)

Пришли з. Парфенюк (Куньлунь Ред Стар, из аренды) Ушли в. Колосов (Лихай Вэлли, АХЛ)

з. Денисов (Северсталь, из аренды)

з. Смирнов (СКА, из аренды)

Пришли тр. Воробьев Ушли тр. Федоров

в. Федотов (Филадельфия, НХЛ)

з. Диц (Авангард)

н. Светлаков (Трактор)

Пришли в. Королев (Тамбов, ВХЛ)

з. Денисов (Динамо Мн, из аренды) Ушли -

Торпедо

Нижний Новгород

Главный тренер

Игорь Ларионов

Пришли в. Зинаддин (Авангард, из аренды)

з. Пелевин (Зауралье, ВХЛ)

з. Стеклов (Зауралье, ВХЛ)

н. Берлев (Адмирал)

н. Мисников (Югра, ВХЛ)

н. Почивалов (АКМ, ВХЛ)

н. Савунов (Металлург Нк, ВХЛ)

н. Сато (Дизель, ВХЛ) Ушли н. Коваленко (Колорадо, НХЛ)

н. Малов (Авангард, из аренды)

н. Фирстов (Айова, АХЛ)

Пришли тр. Кравец Ушли тр. Игнатьев

з. Парфенюк (Динамо Мн, из аренды)

Пришли тр. Зубов (СКА)

з. Мокрушев (Рубин, ВХЛ)

з. Тришин (Тамбов, ВХЛ)

н. Васильков (Лада, из аренды)

н. Стальнов (Лада, из аренды)

н. Швырев (Югра, ВХЛ) Ушли тр. Кокорев

з. Галенюк (СКА)

з. Косовец (Трактор)

н. Мичков (СКА, из аренды)

н. Перевалов (СКА, из аренды)