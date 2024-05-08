КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

Сегодня, 08:00
Все переходы и подписания лиги в одном материале.
|
Восточная конференция
|
Западная конференция
|
Восточная конференция
|
Металлург
Магнитогорск
Главный тренер
Андрей Разин
|
Пришли
н. Шалагин (Шахтер, Белоруссия)
Ушли
н. Гребенкин (Торонто, НХЛ)
|
Автомобилист
Екатеринбург
Главный тренер
Николай Заварухин
|
Пришли
з. Кашников (Нефтехимик)
Ушли
з. Леонтьев (Нефтехимик)
|
Пришли
тр. Гру
Ушли
тр. А. Заварухин
|
Авангард
Омск
Главный тренер
Сергей Звягин
|
Пришли
з. Диц (ЦСКА)
Ушли
в. Зинаддин (Торпедо, из аренды)
|
Салават Юлаев
Уфа
Главный тренер
Виктор Козлов
|
Пришли
-
Ушли
в. Ежов (завершил карьеру)
|
Амур
Хабаровск
Главный тренер
Андрей Мартемьянов
|
Пришли
-
Ушли
н. Коршков (Ак Барс)
|
Ак Барс
Казань
Главный тренер
-
|
Пришли
н. Коршков (Амур)
Ушли
тр. Билялетдинов
|
Лада
Тольятти
Главный тренер
Олег Браташ
|
Пришли
з. Морозов (Сокол, ВХЛ)
Ушли
н. Васильков (Сочи, из аренды)
|
Нефтехимик
Нижнекамск
Главный тренер
Олег Леонтьев
|
Пришли
в. Озолин (Динамо М, из аренды)
Ушли
з. Кашников (Автомобилист)
|
Сибирь
Новосибирск
Главный тренер
Вадим Епанчинцев
|
Пришли
тр. Епанчинцев
Ушли
тр. Кривокрасов
|
Адмирал
Владивосток
Главный тренер
Леонид Тамбиев
|
Пришли
з. Ручкин (Спартак)
Ушли
в. Иванов (СКА, из аренды)
|
Барыс
Астана
Главный тренер
-
|
Пришли
-
Ушли
-
|
Западная конференция
|
Локомотив
Ярославль
Главный тренер
Игорь Никитин
|
Пришли
н. Перевалов (Сочи, из аренды)
Ушли
-
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Алексей Жамнов
|
Пришли
з. Миронов (Динамо М)
Ушли
з. Ручкин (Адмирал)
|
СКА
Санкт-Петербург
Главный тренер
Роман Ротенберг
|
Пришли
в. Иванов (Адмирал, из аренды)
Ушли
-
|
Динамо
Москва
Главный тренер
Алексей Кудашов
|
Пришли
з. Никитин (Адмирал, из аренды)
Ушли
в. Озолин (Нефтехимик, из аренды)
|
Динамо
Минск
Главный тренер
Дмитрий Квартальнов
|
Пришли
з. Парфенюк (Куньлунь Ред Стар, из аренды)
Ушли
в. Колосов (Лихай Вэлли, АХЛ)
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Илья Воробьев
|
Пришли
тр. Воробьев
Ушли
тр. Федоров
|
Северсталь
Череповец
Главный тренер
Андрей Козырев
|
Пришли
в. Королев (Тамбов, ВХЛ)
Ушли
-
|
Торпедо
Нижний Новгород
Главный тренер
Игорь Ларионов
|
Пришли
в. Зинаддин (Авангард, из аренды)
Ушли
н. Коваленко (Колорадо, НХЛ)
|
Куньлунь
Пекин
Главный тренер
Михаил Кравец
|
Пришли
тр. Кравец
Ушли
тр. Игнатьев
|
ХК Сочи
Сочи
Главный тренер
Сергей Зубов
|
Пришли
тр. Зубов (СКА)
Ушли
тр. Кокорев
|
Витязь
Подольск
Главный тренер
Павел Десятков
|
Пришли
тр. Десятков (Лада)
Ушли
тр. Рябыкин
1 мая в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Приводим все переходы в лиге на сегодня: новые сделки и трансферы клубов КХЛ, какие хоккеисты подписали контракти и сменили команды, кто из игроков ушел и пришел в актуальном виде.