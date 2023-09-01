Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:00

Лига на 14 миллиардов. Рейтинг самых больших зарплат КХЛ

«СЭ» опубликовал рейтинг самых больших зарплат в КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев, Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»
Telegram Дзен
Традиционный топ «СЭ».

«СЭ» уже в девятый раз публикует рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Он отличается от предыдущих тем, что у нас есть данные по контрактам всех хоккеистов основных составов команд, их можно посмотреть на специальном портале.

В рейтинге указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.

Все зарплаты хоккеистов КХЛ — смотрите на «СЭ Деньги»

Мощнейший новый контракт с «Авангардом» вывел нападающего Владимира Ткачева на единоличное первое место. Теперь он — единственный, кто получает в КХЛ больше 100 миллионов. В прошлом сезоне, например, таких игроков в лиге вообще не было. При этом бонусами Ткачев может выбить еще 100 миллионов! 50 — если наберет 55 очков в регулярном чемпионате. Еще 50 — за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.

Владимир Ткачев. Ткачев — самый дорогой игрок КХЛ. Решил не ехать в НХЛ и остался в «Авангарде»

Хоккеисты «Авангарда» могли полностью захватить топ-3, если бы Корбэн Найт с зарплатой в 95 миллионов не уехал из КХЛ по семейным причинам. В других клубах предел 90, столько получают лишь Александр Радулов из «Ак Барса» и Максим Шалунов из «Локомотива».

Сильно выступила в межсезонье «Магнитка», выложившая по 80 миллионов Никите Михайлису и Жан-Себастьяну Ди. А самого большего роста в зарплате добился 30-летний новичок «Амура» Александр Хохлачев. Если в «Спартаке» он получал 35 миллионов, то в Хабаровске его зарплата вырастет аж до 75!

В топ-15 больше всего представителей «Ак Барса» — сразу четверо. Это и логично, ведь наибольшее число суперзвезд собрано именно в Казани. Радулов, Яшкин, Шипачев и Войнов на троих зарабатывают 320 миллионов. По два человека в списке 15 самых дорогих игроков — из СКА и «Авангарда», из остальных клубов — максимум по одному.

Александр Хохлачев. «Спартак» продал главную звезду в «Амур». Сенсационный обмен в КХЛ

Главное отличие нынешнего рейтинга от предыдущего — ситуация с «Амуром». Хабаровский клуб, получивший очень приличное финансирование, готов тратиться на уровне самых богатых клубов КХЛ. В топ-53 сразу три хоккеиста «Амура» — Хохлачев, Алекс Бродхерст и Егор Коршков.

А вот в топ-200 меньше всего игроков из «Торпедо», вышедшего в прошлом сезоне во второй раунд. Но в нижегородском клубе зарплаты распределены очень ровно, и больше 30 миллионов получает только главная звезда — Алексей Кручинин.

Суммарно клубы КХЛ тратят на зарплаты игроков почти 14 миллиардов рублей. Больше всего, разумеется, уходит на нападающих — около 8,4 миллиарда, на защитников примерно 4,4, на вратарей — чуть меньше 1,3. Даже в топ-15 всего один защитник Войнов и ни одного голкипера.

Наибольшие проблемы с тем, чтобы уместиться под потолок зарплат, возникли у СКА. В какой-то момент армейцы тратили на 400 миллионов больше положенного. Но благодаря обменам, расторжениям и переподписаниям к 1 сентября питерцы подходят с платежкой в 896 миллионов.

Александр Радулов, Иван Федотов, Марат Хайруллин. Одни и те же фавориты, катастрофические проблемы с Федотовым. С чем КХЛ вступает в новый сезон

К потолку вплотную подошли лишь три клуба — СКА, ЦСКА и «Ак Барс». Небольшой запас есть у «Автомобилиста», «Авангарда», «Магнитки», «Локомотива», «Трактора» и московского «Динамо». Между этими клубами и теми, кто пока даже не укладывается в пол зарплат (405 миллионов) — большая пропасть. Но пример «Адмирала» и «Торпедо» в прошлом сезоне показал, что бюджет не всегда определяет результат.

Александр Радулов
Владимир Ткачев (ХК Трактор)
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
7
14
Читайте также
Фигуристка Горбачева приступила к подготовке к контрольным прокатам после исчезновения
Безрукий паралимпиец отреагировал на вручение наручных часов
В Нигере заявили о приостановке работы международных организаций
ВС Сирии при поддержке ВКС РФ ударили по пунктам управления террористов
В ВСУ сообщили сроки обучения летчиков в Дании и Великобритании
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лада» вернулась в КХЛ, но теперь зависит от СКА. Почему это плохо и как с этим бороться

«Ак Барс» — чемпион, Яшкин забьет больше всех. Прогнозы «СЭ» на сезон КХЛ