Лига на 14 миллиардов. Рейтинг самых больших зарплат КХЛ

Традиционный топ «СЭ».

«СЭ» уже в девятый раз публикует рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Он отличается от предыдущих тем, что у нас есть данные по контрактам всех хоккеистов основных составов команд, их можно посмотреть на специальном портале.

В рейтинге указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.

Все зарплаты хоккеистов КХЛ — смотрите на «СЭ Деньги»

Мощнейший новый контракт с «Авангардом» вывел нападающего Владимира Ткачева на единоличное первое место. Теперь он — единственный, кто получает в КХЛ больше 100 миллионов. В прошлом сезоне, например, таких игроков в лиге вообще не было. При этом бонусами Ткачев может выбить еще 100 миллионов! 50 — если наберет 55 очков в регулярном чемпионате. Еще 50 — за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.

Хоккеисты «Авангарда» могли полностью захватить топ-3, если бы Корбэн Найт с зарплатой в 95 миллионов не уехал из КХЛ по семейным причинам. В других клубах предел 90, столько получают лишь Александр Радулов из «Ак Барса» и Максим Шалунов из «Локомотива».

Сильно выступила в межсезонье «Магнитка», выложившая по 80 миллионов Никите Михайлису и Жан-Себастьяну Ди. А самого большего роста в зарплате добился 30-летний новичок «Амура» Александр Хохлачев. Если в «Спартаке» он получал 35 миллионов, то в Хабаровске его зарплата вырастет аж до 75!

В топ-15 больше всего представителей «Ак Барса» — сразу четверо. Это и логично, ведь наибольшее число суперзвезд собрано именно в Казани. Радулов, Яшкин, Шипачев и Войнов на троих зарабатывают 320 миллионов. По два человека в списке 15 самых дорогих игроков — из СКА и «Авангарда», из остальных клубов — максимум по одному.

Главное отличие нынешнего рейтинга от предыдущего — ситуация с «Амуром». Хабаровский клуб, получивший очень приличное финансирование, готов тратиться на уровне самых богатых клубов КХЛ. В топ-53 сразу три хоккеиста «Амура» — Хохлачев, Алекс Бродхерст и Егор Коршков.

А вот в топ-200 меньше всего игроков из «Торпедо», вышедшего в прошлом сезоне во второй раунд. Но в нижегородском клубе зарплаты распределены очень ровно, и больше 30 миллионов получает только главная звезда — Алексей Кручинин.

Суммарно клубы КХЛ тратят на зарплаты игроков почти 14 миллиардов рублей. Больше всего, разумеется, уходит на нападающих — около 8,4 миллиарда, на защитников примерно 4,4, на вратарей — чуть меньше 1,3. Даже в топ-15 всего один защитник Войнов и ни одного голкипера.

Наибольшие проблемы с тем, чтобы уместиться под потолок зарплат, возникли у СКА. В какой-то момент армейцы тратили на 400 миллионов больше положенного. Но благодаря обменам, расторжениям и переподписаниям к 1 сентября питерцы подходят с платежкой в 896 миллионов.

К потолку вплотную подошли лишь три клуба — СКА, ЦСКА и «Ак Барс». Небольшой запас есть у «Автомобилиста», «Авангарда», «Магнитки», «Локомотива», «Трактора» и московского «Динамо». Между этими клубами и теми, кто пока даже не укладывается в пол зарплат (405 миллионов) — большая пропасть. Но пример «Адмирала» и «Торпедо» в прошлом сезоне показал, что бюджет не всегда определяет результат.