17 декабря сборная Белоруссии на территории комплекса «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге сыграет против команды Звезды и ВХЛ в матче Кубка Первого канала-2023 по хоккею. Встреча начнется в 11.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча Кубка Первого канала Белоруссия — Звезды и ВХЛ пройдет в прямом эфире на сайте Первого канала и на YouTube-канале «Хоккей Беларуси». Ключевые события противостояния Белоруссия — Звезды и ВХЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

Команда Звезды и ВХЛ составлена из игроков КХЛ и ВХЛ. Ее тренером является Николай Воеводин. Ознакомиться с составом коллектива можно по ссылке сайта КХЛ.

Белоруссия с двумя очками занимает второе место в турнирной таблице группы Кубка Первого канала. Звезды и ВХЛ находятся на последней, четвертой строчке с 0 баллов.

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