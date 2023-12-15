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Кубок Первого канала

Сегодня, 19:04

Быков объяснил, почему игрокам и тренерам важно приезжать в сборную России на Кубок Первого канала

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков объяснил, почему игрокам и тренерам важно приезжать в национальную сборную на Кубок Первого канала, а также высказался о сборной Китая.

«Сборную нужно собирать. Тренерам важно общаться с игроками, которые претендуют на место в команде. И самим игрокам надо знать требования в сборной, почувствовать атмосферу. Сборная и клуб — это совсем другое. Было бы хорошо, если бы все ребята приезжали в сборную, не только до 25 лет. Опытные ребята будут поддерживать молодежь. Хорошо, если есть возможность заменить сборную Китая на Кубке Первого канала. Это больше их проблема, нежели России. Нужно просто играть и вытягивать пользу для команды», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

В матче турнира сборная «Россия 25» победила команду «Звезды и ВХЛ» со счетом 5:2.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная «Россия 25» сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.

Источник: https://metaratings.ru/news/bykov-khorosho-by-zamenit-sbornuyu-kitaya-na-kubke-pervogo-kanala-no-eto-bolshe-ikh-problema-315660/
Хоккей
Вячеслав Быков
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