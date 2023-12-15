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Кубок Первого канала

Сегодня, 22:01

Иванов высказался о перспективах хоккея 3х3 в мире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер юниорского чемпионата мира 2021 года и чемпион Юношеских олимпийских игр 2020 года голкипер «Адмирала» Сергей Иванов назвал хоккей 3х3 зрелищным видом, который скоро может стать повседневным соревнованием.

«Раза два уже я принимал участие в таких турнирах 3х3 в Сочи, Москве. Есть опыт таких мероприятий, интересная, динамичная игра. В ней много моментов, бросков, выходов один в ноль, два в один. Для болельщиков это все захватывающе. В Сочи было поинтереснее, там маленькая площадка. А здесь и в Москве она побольше. Что касается перспектив в мировом хоккее, то думаю, это будет зрелищно. Надо спрашивать у болельщиков, но я считаю, из-за зрелищности и большого количества моментов такой хоккей войдет в повседневку», — приводит слова Иванова ТАСС.

Иванов в составе команды «Россия 25» принял участие в международном соревновании по хоккею «3х3 Лига Ставок Кубок Первого канала», который прошел в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. В финале «Россия 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» со счетом 4:2.

Источник: https://tass.ru/sport/19552763
Хоккей
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