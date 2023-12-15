Назаров рассказал, что его удивил вызов на Кубок Первого канала

Вратарь сборной «Звезды и ВХЛ» и «Рубина» Егор Назаров поделился впечатлениями от игры на Кубке Первого канала.

«Только позитивные впечатления. Ощущение, что после ВХЛ попал в другой мир. Ходишь, смотришь, глаза радуются. Это очень интересный опыт. Было очень неожиданно, могу сказать — вообще мозги вышибло, несколько суток ночами не спал. Восемь лет в ВХЛ особо никуда не ездил. С «Рубином», конечно, результаты у нас хорошие, но вызов на Кубок Первого канала приятно удивил. Как оцениваю свою игру в матче против сборной России? На удивление волнения не было. Сыграл все равно грязновато, немного не попадал в ритм, было много лишних движений. В ВХЛ все равно игра помедленнее, есть запасы по времени, а здесь приходится действовать на максимуме. Но это дело привычки», — приводит слова Назарова «РБ Спорт».

В матче турнира сборная «Россия 25» победила команду «Звезды и ВХЛ» со счетом 5:2.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная «Россия 25» сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.