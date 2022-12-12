Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

12 декабря, 15:58

Григоренко, Толчинский и Лихачев вызваны в сборную России на Кубок Первого Канала. Каюмов, Ткачев, Голышев, Коваленко и Хайруллин выбыли из-за травм

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающие Михаил Григоренко (ЦСКА), Сергей Толчинский («Авангард») и Ярослав Лихачев («Амур») вызваны в сборную России на Кубок Первого Канала, сообщает пресс-служба ФХР

Форварды Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Авангард»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Николай Коваленко («Торпедо») и Марат Хайруллин (СКА) не примут участие в турнире из-за травм.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Белоруссии и Казахстана.

Анатолий Голышев
Артур Каюмов
Владимир Ткачев (Авангард)
Михаил Григоренко
Сергей Толчинский
Сборная России по хоккею
1
0
Читайте также
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стал известен окончательный состав сборной Белоруссии на Кубок Первого канала