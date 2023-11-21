Кубок Первого канала по хоккею 2023: даты и расписание турнира

21 ноября, 23:45
Матчи Кубка Первого канала пройдут с 14 по 17 декабря. Турнир примет санкт-петербургская арена «Ледовый дворец».
В турнире будут участвовать четыре сборные: Китай, Белоруссия, Казахстан и Россия. Каждая команда проведет по три матча, а победитель будет определяться по сумме очков, набранных во всех играх.
Также в программу Кубка Первого канала 2023 войдет однодневный турнир в формате 3 на 3, который пройдет 15 декабря. «СЭ» представляет расписание ежегодного хоккейного турнира.
14:00 — Белоруссия — Китай
18.30 — Россия — Казахстан
Турнир по хоккею «3 на 3»
11:00 — Казахстан — Китай
15:00 — Россия — Белоруссия
11:00 — Белоруссия — Казахстан
15:00 — Россия — Китай
*Время начала матчей — московское.
Кубок Первого канала по хоккею 2023: даты и состав участников турнира