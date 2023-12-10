Кубок Первого канала по хоккею: даты и участники турнира 2023 года

Сегодня, 14:50
С 14 по 17 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на территории домашней арены СКА «Ледового дворца» пройдет Кубок Первого канала по хоккею.
На турнире выступят сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также команда Звезды и ВХЛ, которая будет составлена из игроков КХЛ и ВХЛ.
Изначально в Кубке Первого канала-2023 должна была выступить сборная Китая, но национальная команда отказалась от участия. Ее заменила сборная Звезд и ВХЛ. Команду возглавит Николай Воеводин.
Турнир откроется матчем Белоруссия — Казахстан 14 декабря, в четверг. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
На Кубке Первого канала сыграет сборная «России 25». Главным тренером команды является наставник СКА Роман Ротенберг.
ФХР объявила состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала
SPRAVEDLIVYI
Вот мы ивидим, какой Китай союзник.....Кидает на каждом шагу и за бесценок скупает ресурсы.....гегемон однако...
10.12.2023