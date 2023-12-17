Сборная России 25 обыграла Казахстан и стала победителем Кубка Первого канала

Сборная России 25 одержала победу над Казахстаном в последнем матче на Кубке Первого канала — 5:2.

Дублем за россиян отметился Валентин Зыков, в активе которого также голевая передача. Еще по одной шайбе забросили Илья Сафонов, Василий Глотов и Максим Соркин.

За сборную Казахстана отличились Никита Михайлис и Адиль Бекетаев.

Команда Романа Ротенберга одержала третью победу в трех матчах на Кубке Первого канала и стала победителем турнира. Ранее сборная России 25 одержала победы над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) и сборной Белоруссии (5:3).

Кубок Первого канала

Групповой этап

Россия 25 — Казахстан — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Михайлис — 2 (Гатиятов), 6:33 — 0:1. Сафонов — 2 (бол., Конюшков, Хайруллин), 13:29 — 1:1. Бекетаев — 1 (бол., Муратов, Омирбеков), 20:28 — 1:2. Глотов — 3 (Зыков, Конюшков), 29:57 — 2:2. Соркин — 2 (Сафонов, Никишин), 32:43 — 3:2. Зыков — 1 (Хайруллин, Карпухин), 34:23 — 4:2. Зыков — 2 (Глотов, Хайруллин), 42:04 — 5:2.

Вратари: Серебряков — Бояркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 50 (19+18+13) — 17 (7+4+6).

Судьи: Кочетов, Смирнов.

17 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».