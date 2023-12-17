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Кубок Первого канала

Сегодня, 19:00

Ротенберг: «Ребята были дружные, поэтому победили»

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Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала. В решающем матче его команда обыграла Казахстан (5:2).

— Ребята понимали всю ответственность, понимали, что вся страна смотрит. Команда — молодец, вернула наши победные традиции. Огромная благодарность всем клубам, которые делегировали игроков. Ребята приехали с огромным желанием. Все эти игры складывались тяжело. Будем дальше работать.

— Как удалось сплотить коллектив?

— Секретов нет. Собрали дружный коллектив. Каждый игрок, который приехал заслужил свое место в сборной — по человеческим качествам, в первую очередь. Ребята были дружные, поэтому победили. Коллективный труд, работа и дисциплина — вот и все. Сборная всегда на первом месте. Все настоящие патриоты в команде и отдали все для победы.

— Кто из молодых парней вас порадовал?

— Конюшков, Гребенкин, Атанасов проявили себя с лучшей стороны. Это — таланты. На международном уровне они получают тот опыт, который им необходим.

— Как состояние Василия Атанасова?

— Врачи будут смотреть, чувствует себя лучше. Неизвестно когда выйдет на лед. До сих пор не понимаю поведения соперника. Если хочешь бить в голову — иди в бокс, MMA, бои без правил. Надо играть в хоккей, без грязи. Василий вырос в Санкт-Петербурге. Ленинградская улица научила его держать удар.

Анна Бирюкова

Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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