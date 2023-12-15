Сафонов рассказал, что рассчитывал сыграть на Кубке Первого канала на «СКА Арене»

Нападающий команды «Россия 25» Илья Сафонов заявил, что ожидал проведения Кубка Первого канала на «СКА Арене».

«Тяжело сравнивать такой турнир с чемпионатом КХЛ. Сезон КХЛ сильно отличается от таких краткосрочных турниров, потому что все зависит от календаря. Каждая команда по-разному подходит к каждой новой игре. В краткосрочном соревновании все равно идет чуть другая игра, это и физически, и психологически легче выдержать. У меня вообще была уверенность, что мы будем играть на «СКА-Арене», раз Матч звезд был там. Может, в следующем году это будет — я ведь не знаю всех нюансов», — приводит ТАСС слова Сафонова.

В четверг, 14 декабря «Россия 25» победила команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в первом туре Кубка Первого канала. Игра состоялась в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.