Серебряков считает сборную Белоруссии главным конкурентом «России 25» на Кубке Первого канала

Вратарь «России 25» Никита Серебряков прокомментировал победу над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) в первом матче Кубка Первого канала.

«Отличный дебют. Самое главное, что победили. Игра была тяжелой, все понимали, что соперник будет играть активно. Молодые ребята, им есть, что доказывать.

Можно ли сказать, что белорусы будут главными конкурентами нашей команды? Да, они обыграли Казахстан в первом матче. Нам нужно побеждать Белоруссию. В любом случае, будет интересная игра. Приложим все силы, чтобы победить», — приводит «Спорт день за днем» слова Серебрякова.

«Россия 25» сыграет против Белоруссии 16 декабря, матч россиян с Казахстаном пройдет 17 декабря.