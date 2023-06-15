Тренерский совет ФХР примет решение о возможном участии команды «Россия 25» в Кубке Первого канала

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг сообщил, что решение о том, будет ли команда выступать на Кубке Первого канала, станет известно после обсуждения на тренерском совете ФХР.

"Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые нас поддерживают, болельщикам у телевизионных экранов. Все возможно, участие сборной «Россия 25? возможно в любых турнирах, мы это обсудим еще обязательно с Федерацией хоккея России. Хочу еще раз поблагодарить [президента ФХР] Владислава Александровича Третьяка, весь тренерский совет за оказанное доверие. А сейчас время покажет, будем все это обсуждать отдельно на тренерском совете», — цитирует Ротенберга ТАСС.

В начале мая 2023 года команда провела товарищеские матчи против сборных Белоруссии и Казахстана.