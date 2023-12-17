В Федерации хоккея Белоруссии заявили о желании игроков повторить прошлогодний результат на Кубке Первого канала

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович поделился впечатлением от игры национальной команды на Кубке Первого канала. Сборная Белоруссии — действующий победитель турнира.

«В нашей команде собраны одни из сильнейших хоккеистов страны, для которых выступление за сборную — это не только большая честь, но еще и большая ответственность. Конечно, ребятам хотелось повторить прошлогодний результат, и, выходя в свитерах сборной, они всегда играют на максимум, — приводит слова Богдановича ТАСС. — Здесь нет каких-то особых соперников, могу сказать, что на каждый матч Кубка Первого канала ребята выходят предельно мотивированными. Было бы странно ехать сюда без желания победить. Это противоречило бы самому духу спортивной борьбы. Конечно, нам бы хотелось видеть еще один трофей в копилке нашей команды».

17 декабря сборная Белоруссии на Кубке Первого канала встретится с командой «Звезды и ВХЛ». В первом матче турнира белорусы обыграли сборную Казахстана (6:2), а во второй игре уступили сборной «России 25» со счетом 3:5.