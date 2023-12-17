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Кубок Первого канала

Сегодня, 13:32

Дубль Грицюка помог сборной «Звезды и ВХЛ» победить в матче с Белоруссией

Виктория Кравченко
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Сборная «Звезды и ВХЛ» обыграла команду Белоруссии со счетом 5:4 в овертайме в матче турнира Кубок Первого канала.

У победителей голами отметились Матвей Кабуш, Иван Зинченко, Арсений Грицюк, оформивший дубль, и Игорь Швырев.

«Звезды и ВХЛ» одержали первую победу на Кубке Первого канала.

Хоккей

Кубок Первого канала

Групповой этап

Белоруссия — «Звезды и ВХЛ» (Санкт-Петербург) — 4:5 ОТ (1:2, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Мартынов — 2 (Жихарев, И. Сушко), 0:43 — 1:0. Кабуш — 1 (Танков, Кузьмин), 6:21 — 1:1. Зинченко — 1 (бол., Федотов, Грицюк), 8:37 — 1:2. В. Еременко — 1 (бол., Алистров, Скоренов), 20:31 — 2:2. Грицюк — 1 (Заседа), 21:28 — 2:3. Швырев — 1 (бол., Акмальдинов, Петров), 22:25 — 2:4. Филяев — 2 (В. Еременко), 29:43 — 4:4. Филяев — 2 (В. Еременко), 29:43 — 4:4. Грицюк — 2 (Швырев), 60:41 — 4:5.

Вратари: Шостак (Мойсевич, 20:00, 57:25 — 58:59) — Мурашов.

Штраф: 26 — 14.

Судьи: Шувалов, Юдаков.
17 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Арсений Грицюк
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