«Россия 25» красиво выиграла Кубок Первого канала, забросив 15 шайб в трех играх. Помимо самого хоккея, зрители увидели качественное шоу.

Как ни крути, международный хоккей — это что-то нечто особенное и отличающееся от заурядных матчей на клубном уровне. Ведь именно игры с участием сборной России по-настоящему сплачивают болельщиков, объединяют нас под триколором, стирая все возможные грани, и заставляют забыть про соперничество на уровне чемпионатов страны. Поэтому многие по-настоящему ждали нужную командам кахаэловскую паузу и старый добрый Кубок Первого канала.

Фото ФХР

Да, на первый взгляд, турнир, некогда по праву считавшийся самым престижным этапом Евротура, в последнее время из-за по понятным причинам несколько потерял свою представительность. Нынче в соперниках у нашей команды не финны, чехи и шведы, которые противятся возвращению серьезного соперника на международную арену, а братская Беларусь и дружественный Казахстан. Однако желания победить сборную Россию у них не меньше — победы в матчах против них россиянам дались точно не просто. Достаточно бегло кинуть взгляд на состав белорусов, чтобы понять, как вырос уровень хоккеистов в соседней республике: Пинчук, Алистров, Фальковский, Мартынов, Мороз, Колосов, Дроздов, Сапего, Еременко — все эти игроки находятся в КХЛ на виду, и недооценивать их точно не стоит.

Порадовала и команда «Звезды и ВХЛ», которая экстренно заменила сборную Китая. Молодые таланты и видные парни из второй по силе лиги страны выиграли только у сборной Беларуси, но навязали серьезную борьбу сборным Казахстана и России. Более того, команда под руководством Николая Воеводина два периода достойно держалась во встрече с хозяевами и точно потрепала нервы коллективу Романа Ротенберга. Их приглашение на турнир ошибкой точно не назовешь. Равнодушия у «звездных» точно не наблюдалось — и свою симпатию у петербургских болельщиков настырная молодежь наверняка снискала.

И надо сказать, что решение организаторов впервые с 1992 года провести Кубок Первого в Санкт-Петербурге оправдалось. Переезд турнира из Москвы в Северную столицу, давно уже заслужившей статус одной из хоккейных столиц страны, напрашивался. В городе на Неве прекрасно умеют работать с болельщиками и создавать для них неповторимую атмосферу. Эффектная группа поддержки, маскоты, яркие предматчевые шоу, интерактивы со зрителями через куб, активности в холлах — сборная на прошлой неделе получила все те же привычные атрибуты, что и местный СКА. Украсила ФХР мероприятие и приглашением взрывающего чарты поп-дуэта GAYAZOVS BROTHERS, который разогревал публику до начала матчей и перерывов. И все перечисленное стало возможно при поддержке «Лиги Ставок».

Фото ФХР

Однако главной частью настоящего праздника, конечно же, был хоккей в исполнении сборной России. И она своих болельщиков на домашнем льду не подвела, выиграв все три матча и завоевав главный трофей впервые с 2020 года. А главное — сделала это команда Ротенберга в ярком атакующем стиле, сумев забросив по пять шайб в каждой из встреч. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на трибунах петербургского Ледового на прошедших выходных собирались тысячи любителей хоккея, а еще миллионы следили за турниром у экранов своих устройств. Наша сборная и ее соперники подарили им настоящий праздник, который никого не заставил скучать.