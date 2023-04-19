Тренер «Чайки» Воеводин — о Конюшкове: «Он придал нам уверенности и глубины состава»

Главный тренер «Чайки» Николай Воеводин прокомментировал победу над «Омскими Ястребами» в третьем матче серии финала Кубка Харламова (4:2).

— Нацеливали ребят на мощное начало соперника. Где-то мы с ним не справились, поэтому пропустили первый гол. Считаю, что удаление, когда мы выстояли четыре минуты в меньшинстве, стало ключевым. Потом поговорили с ребятами, поменяли составы и перехватили инициативу.

— Можно сказать, что «Чайка» безболезненно перенесла дисквалификацию Егора Виноградова?

— Каждый игрок — весомое звено. Мы бились за него. Надеемся, что завтра после дисквалификации он поможет ребятам, будет свежее и возьмет на себя роль лидера.

— Как оцените игру защитника Богдана Конюшкова?

— Он влился хорошо. Мы ему доверяем. Это видно по времени, проведенному за матч. Он в лидерах по игровому времени. Он придал нам уверенности и глубины состава. На лицо все плюсы.