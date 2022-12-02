Сегодня, 20:19
Нападающий «СКА-1946» и сборной «Запада» Иван Демидов в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от Кубка Вызова МХЛ, который пройдет 3 декабря в Челябинске.
— Какие ваши ожидания от Кубка Вызова?
— В преддверии Кубка Вызова очень хочется победить сборную «Востока». Кубок Вызова — это молодость и задор. Каждый игрок хочет заявить о себе. Плюс есть четыре путевки на Матч Звезд КХЛ, за которые каждый борется и желает попасть туда.
— Насколько важно для игрока вашего возраста попасть на Матч Звезд КХЛ?
— Не могу судить, насколько это важно. Это просто хороший бонус за работу, если игрок попадет туда.
— Как прошла первая и единственная тренировка перед Кубком Вызова?
— Хорошо. Нашли взаимодействия с партнерами. Думаю, вечером еще соберемся, обговорим все нюансы и завтра выйдем показывать результат.
— Много знакомых игроков в команде?
— Больше половины ребят я знаю. Знакомимся в процессе. Думаю, завтра всех точно буду знать.
— На Кубке Вызова нет мастер-шоу. Как думаете, конкурсы разнообразили бы программу мероприятия?
— Думаю, да. Можно было бы сделать, как в КХЛ, и провести Кубок Вызова в два дня: в первый день — шоу, во второй — игра. Было бы классно проявить свои лучшие качества в том числе и в конкурсах.