Форвард системы СКА Демидов — о Кубке Вызова: «Очень хочется победить сборную «Востока»»

Нападающий «СКА-1946» и сборной «Запада» Иван Демидов в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от Кубка Вызова МХЛ, который пройдет 3 декабря в Челябинске.

— Какие ваши ожидания от Кубка Вызова?

— В преддверии Кубка Вызова очень хочется победить сборную «Востока». Кубок Вызова — это молодость и задор. Каждый игрок хочет заявить о себе. Плюс есть четыре путевки на Матч Звезд КХЛ, за которые каждый борется и желает попасть туда.

— Насколько важно для игрока вашего возраста попасть на Матч Звезд КХЛ?

— Не могу судить, насколько это важно. Это просто хороший бонус за работу, если игрок попадет туда.

— Как прошла первая и единственная тренировка перед Кубком Вызова?

— Хорошо. Нашли взаимодействия с партнерами. Думаю, вечером еще соберемся, обговорим все нюансы и завтра выйдем показывать результат.

— Много знакомых игроков в команде?

— Больше половины ребят я знаю. Знакомимся в процессе. Думаю, завтра всех точно буду знать.

— На Кубке Вызова нет мастер-шоу. Как думаете, конкурсы разнообразили бы программу мероприятия?

— Думаю, да. Можно было бы сделать, как в КХЛ, и провести Кубок Вызова в два дня: в первый день — шоу, во второй — игра. Было бы классно проявить свои лучшие качества в том числе и в конкурсах.