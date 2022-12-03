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МХЛ

Сегодня, 17:13

Гуськов — о расширении МХЛ: «Мы не собираемся увеличивать количество команд бесконечно»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Александр Гуськов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном расширении МХЛ с сезона-2023/24.

— Летом в МХЛ вступили команды из Белоруссии и Красноярска. Есть предпосылки к расширению лиги через год? Идет ли дискуссия о вступлении новых клубов?

— У нас каждый год появляются команды, которые хотят играть в МХЛ. Соответственно, мы все досконально рассматриваем. Есть регламент, есть технические моменты, по которым определяется, возможно ли участие той или иной команды в МХЛ. Техническому регламенту мы уделяем очень большое внимание. Хочу сказать, что лига все-таки не резиновая. Мы не собираемся увеличивать количество команд бесконечно. Каждую отдельную заявку мы рассматриваем четко и принимаем решение, будет играть клуб в лиге или нет.

— Но пока никто из новых клубов не обращался с вопросом о вступлении?

— На данный момент явных претендентов, кто бы обратился с заявкой, нет.

В данный момент в МХЛ выступают 37 команд: 18 из них — в Восточной конференции, а остальные 19 — в Западной.

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