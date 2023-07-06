Буре вручили орден Александра Невского

Советскому и российскому хоккеисту Павлу Буре вручили орден Александра Невского, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил 52-летнему хоккеисту награду за помощь в подготовке спортсменов к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

В сентябре 2021 года Буре был избран в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ). В июне этого года стало известно, что он попал в число претендентов на включение в Зал хоккейной славы, но ни один из россиян не попал в итоговый список.