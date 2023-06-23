Форвард клуба «Рязань-ВДВ» Георгий Савин умер в возрасте 21 года

Воспитанник подмосковного «Витязя» Георгий Савин умер на 22-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба. О причинах смерти хоккеиста не сообщается.

«Не стало Георгия Савина, светлый, добрый и позитивный — именно таким он запомнился нам. Выпускник подольской школы «Витязь» 2002 года рождения провел в «Русских витязях» три сезона, в сезоне-2021/22 был капитаном команды. Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.

В сезоне-2022/23 форвард выступал за «Рязань-ВДВ» и молодежную команду рязанцев, в составе которой забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу в шести играх.