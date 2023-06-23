Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2023
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
ВХЛ
МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 09:06

Форвард клуба «Рязань-ВДВ» Георгий Савин умер в возрасте 21 года

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Воспитанник подмосковного «Витязя» Георгий Савин умер на 22-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба. О причинах смерти хоккеиста не сообщается.

«Не стало Георгия Савина, светлый, добрый и позитивный — именно таким он запомнился нам. Выпускник подольской школы «Витязь» 2002 года рождения провел в «Русских витязях» три сезона, в сезоне-2021/22 был капитаном команды. Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.

В сезоне-2022/23 форвард выступал за «Рязань-ВДВ» и молодежную команду рязанцев, в составе которой забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу в шести играх.

Хоккей
1
0
Читайте также
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
В Воскресенске двух человек госпитализировали после падения лифта
Захарова ответила послу Израиля на Украине на слова о Бандере
Шойгу доложил Путину о создании резервной армии и армейского корпуса
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной России по следж-хоккею Ларионов подвел итоги Кубка Континента по следж-хоккею

«Витязь» выразил соболезнования по поводу смерти 21-летнего хоккеиста Савина