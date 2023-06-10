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Сегодня, 18:27

Тренер сборной России по следж-хоккею Ларионов подвел итоги Кубка Континента по следж-хоккею

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Тренер сборной России-1 Александр Ларионов прокомментировал итоги Кубка Континента по следж-хоккею.

— Этот турнир — большая польза для первой и второй команды. Сейчас нет международных соревнований — турнир был полезным. Во второй команде собрали молодых ребят, есть 15-летние, 16-летние. Они проявили себя достойно. Будем следить за ними в чемпионатах России, будут на примете. Финальный матч был хорошим, думаю, что понравился зрителям, и был полезен для спарринга. Всем тренерским штабом заметили, что сборная Казахстана прибавила. Думаем, что наш турнир им поможет, и они займут достойное место на ближайшем чемпионате мира. Они сейчас постоянно тренируются и через несколько лет смогут нам составить конкуренцию. Себя хорошо показал Кирилл Афонасов, ему 15 лет, он только начинает шаги во взрослой команде.

В финале турнира сборная России-1 победила Россию-2 (5:0). Третье место заняла команда Казахстана, разгромившая в матче за бронзу Армению (8:0).

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