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Сегодня, 15:40

Форвард сборной Казахстана высказался о бронзе на Кубке Континента по следж-хоккею

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий сборной Казахстана по следж-хоккею Кайрат Сабиров прокомментировал победу над Арменией (8:0) в матче за бронзовые медали Кубка Континента.

— Конечно, приятно выигрывать медали, — заявил Сабиров. — Мы достигли этого за два года. Даже не верится, что медаль висит на шее. Мы заслужили это упорным трудом. Спасибо моей команде и организаторам за такой турнир. В этом году мы принимаем чемпионат мира. Надеемся выступить на нем достойно и защитить честь страны на международном уровне. Для нас следж-хоккей — хобби. У каждого спортсмена есть основная работа. И мы, занимаясь этим, как хобби, достигли такого уровня — это только стимулирует нас на большие достижения. Мы хотим попасть в высшую группу чемпионата мира и сыграть на Паралимпиаде. Это наша цель. Мы мечтаем об этом.

Кубок Континента проходит в Сочи. В субботу, 10 июня состоится финал турнира, в котором встретятся команды Россия-1 и Россия-2.

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Сборная Казахстана стала бронзовым призером Кубка Континента по следж-хоккею