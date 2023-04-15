Кожевников обрадовался включению в санкционный список Украины: «Значит, хорошо себя веду!»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что его включили в санкционный список Украины против российских спортсменов.
«Я этому только рад! Но, к сожалению, я туда и не собирался ехать. Вообще, не понимаю, почему я мог попасть в этот список. Значит, я себя хорошо веду. Я за свою страну и своего президента до конца!», — сказал Кожевников «СЭ».
В субботу, 15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов, среди которых оказался Кожевников.