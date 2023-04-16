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Сегодня, 18:20

Крикунов отреагировал на назначение Ротенберга главным тренером сборной «России 25»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной «России 25».

«СКА выиграл регулярный чемпионат. Там, наверное, особо и желающих не было сейчас работать. А он горит, хочет, поэтому его и назначили единогласно. Пусть поработает со сборной, флаг ему в руки. Тем более у него в команде много молодых ребят этого возраста и моложе», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

1 мая сборная отправится в турне, в ходе которого посетит Челябинск, Астану, Красноярск, Тулу и Минск. Подготовка к нему стартует 23 апреля в Новогорске.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-rotenberg-gorit-khochet-poetomu-ego-i-naznachili-glavnym-trenerom-sbornoi-rossii-25-243802/
Хоккей
Владимир Крикунов
Роман Ротенберг
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