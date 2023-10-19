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Сегодня, 20:49

Кожевников — о заявлении Путина про юных хоккеистов: «Уже давно пора заканчивать отъезд детей»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил солидарность с президентом РФ Владимиром Путиным, который заявил, что необходимо разобраться с «дельцами от хоккея».

«Давно пора. Конечно, согласен! Я давно об этом говорю и не один я. Наконец-то на это обратили внимание, уже давно пора заканчивать отъезд детей. Поэтому, надо разбираться и Федерации хоккея надо этим заниматься. Они давно не занимаются этим», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

Выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», Путин заявил, что нужно понять, что делать с «дельцами от хоккея», которые отправляют юных спортсменов за границу. Глава государства поручил разобраться с этим вопросом Минспорту и главе ФХР Владиславу Третьяку.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11230859-pora-zakanchivat-otezd-detej-kozhevnikov-o-zayavlenii-putina-pro-yunyh-hokkeistov.html
Александр Кожевников
Владимир Путин
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