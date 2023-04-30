Николаев — о вызове в «Россию 25»: «Волнения никакого нет и не было, потому что играю в свою игру, тут ничего нового нет»

Голкипер СКА Дмитрий Николаев высказался о вызове в сборную «Россия 25».

«Нет, волнения никакого нет и не было, потому что играю в свою игру, тут ничего нового нет. К тому же второй год подряд езжу, уже играл, все, в принципе, знаю, понимаю, плюс все свои пацаны, тренерский штаб, персональный штаб. Все друг друга знают, поэтому все нормально. Комфортно, что большинство здесь — мои одноклубники и мой тренерский штаб. Но тут не только они, в принципе, знаю остальных, персональный штаб, потому что, опять же, не первый год со всеми знаком. Возможно, это добавляет какой-то уверенности», — приводит слова Николаева ТАСС.

В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.