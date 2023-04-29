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Сегодня, 13:53

Ротенберг рассказал о состоянии Мичкова после смерти отца

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о состоянии форварда команды Матвея Мичкова после смерти отца.

— В каком состоянии Матвей Мичков?

— Это жизнь. Он тренируется, находится в хорошем физическом состоянии. Думаю, он ответит на все вопросы своей игрой.

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома, в котором проживает семья Мичковых.

Хоккей
КХЛ
Матвей Мичков
Роман Ротенберг
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