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Сегодня, 22:47

Швеция обыграла Швейцарию в стартовом матче на Евротуре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Швеции одержала победу над Швейцарией на Евротуре — 3:0.

Дублем отметился Лукас Рэймонд. Еще одну шайбу забросил Александер Нюландер.

Сборная Швеции с 3 очками возглавила группу Евротура. Швейцария замыкает квартет.

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Еврохоккейтур

Чешские игры

Швеция — Швейцария — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Раймонд (бол., Сандин, Карлссон), 5:23 — 1:0. Раймонд (бол., Карлссон), 52:56 — 2:0. А. Нюландер (п.в., Берггрен), 58:00 — 3:0.

Вратари: Лар. Юханссон — ван Поттельберге.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 22 (7+9+6) — 19 (4+8+7).

Судьи: Каукокари, Хейккинен.

4 мая. Гетеборг. Scandinavium

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