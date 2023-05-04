Швеция обыграла Швейцарию в стартовом матче на Евротуре

Сегодня, 22:47
Сборная Швеции одержала победу над Швейцарией на Евротуре — 3:0.
Дублем отметился Лукас Рэймонд. Еще одну шайбу забросил Александер Нюландер.
Сборная Швеции с 3 очками возглавила группу Евротура. Швейцария замыкает квартет.
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Чешские игры
Швеция — Швейцария — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Раймонд (бол., Сандин, Карлссон), 5:23 — 1:0. Раймонд (бол., Карлссон), 52:56 — 2:0. А. Нюландер (п.в., Берггрен), 58:00 — 3:0.
Вратари: Лар. Юханссон — ван Поттельберге.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 22 (7+9+6) — 19 (4+8+7).
Судьи: Каукокари, Хейккинен.
4 мая. Гетеборг. Scandinavium