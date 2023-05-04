Финляндия в овертайме обыграла Чехию в матче Евротура

Сегодня, 22:15
Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над Чехией в матче чешского этапа Евротура — 3:2 ОТ.
Дублем за сборную Финляндии отличился Харри Песонен. Еще одна шайба на счету Микаэля Руохомаа. За чехов заброшенными шайбами отметились Рональд Кнот и Роман Червенка.
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Еврохоккейтур
Чешские игры
Финляндия — Чехия — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Голы: Песонен (Капанен), 17:58 — 1:0. Кнот (Кубалик), 48:24 — 1:1. Червенка (Кубалик), 55:21 — 1:2. Руохомаа (Мереля, Маннинен), 59:37 — 2:2. Песонен (Мяяття), 62:12 — 3:2.
Вратари: Ларми — Веймелка.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 26 (11+9+4+2) — 36 (10+15+9+2).
Судьи: Черриг, Штольц.
4 мая. Брно. Winning Group Arena