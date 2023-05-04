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Сегодня, 22:15

Финляндия в овертайме обыграла Чехию в матче Евротура

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters
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Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над Чехией в матче чешского этапа Евротура — 3:2 ОТ.

Дублем за сборную Финляндии отличился Харри Песонен. Еще одна шайба на счету Микаэля Руохомаа. За чехов заброшенными шайбами отметились Рональд Кнот и Роман Червенка.

Хоккей

Еврохоккейтур

Чешские игры

Финляндия — Чехия — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Песонен (Капанен), 17:58 — 1:0. Кнот (Кубалик), 48:24 — 1:1. Червенка (Кубалик), 55:21 — 1:2. Руохомаа (Мереля, Маннинен), 59:37 — 2:2. Песонен (Мяяття), 62:12 — 3:2.

Вратари: Ларми — Веймелка.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 26 (11+9+4+2) — 36 (10+15+9+2).

Судьи: Черриг, Штольц.

4 мая. Брно. Winning Group Arena

Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Евротур
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