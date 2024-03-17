Скабелка поделился мнением о Медийной хоккейной лиге

Бывший главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о Медийной хоккейной лиге.

«Мне понравилось. Я приехал на плей-офф и к сыну в гости. С удовольствием посмотрел, идея хорошая. И будущее у неё хорошее. Что именно понравилось? Смешанные команды, девушки есть, любители и профессионалы. Надо, конечно, некоторые моменты дорабатывать, но это перспективное направление», — цитирует Скабелку Legalbet.

На данный момент запланировано два сезона хоккейной Медиалиги. Первый стартовал 25 февраля и пройдет по апрель текущего года.