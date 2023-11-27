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Сегодня, 11:08

Стали известны подробности смерти хоккеиста любительской лиги на «Снегирь арене»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор любительского чемпионата по хоккею SHL Сергей Столяров в комментарии для «СЭ» подтвердил факт смерти 62-летнего вратаря клуба Arkuda Николая Кузнецова.

«Какая причина смерти? Сами пока не всей информацией владеем. Здесь меня лично не было на игре. Это произошло поздно. Вратарю Николаю Кузнецову было 62 года. Мы на связи с родственниками хоккеиста. Будем помогать им во всем», — сказал Столяров «СЭ».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что неназванный вратарь любительской команды по хоккею умер во время разминки перед игрой на «Снегирь арене».

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