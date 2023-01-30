Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2023
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
ВХЛ
МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 14:52

Судья ударил хоккеиста головой об лед, разнимая драку в матче юношеского турнира

Виталий Косик
Корреспондент
Судья бросает игрока 2006 года рождения.
Фото Telegram
Telegram Дзен

Хоккеист 2006 года рождения ударился головой об лед после подножки арбитра.

Во время матча «Армада» — «Северная звезда» на открытом чемпионате Москвы среди команд 2006 года рождения произошла потасовка между участниками встречи.

Судьи пытались разнять игроков, после чего один из арбитров отвел в сторону одного из хоккеистов, который был без шлема, и поставил ему заднюю подножку. В результате инцидента юный хоккеист ударился головой об лед, после чего ему оказывала помощь медицинская бригада.

Федерация хоккея Москвы сообщила о проведении внеочередного заседания спортивно-дисциплинарного комитета по итогам инцидента.

«Федерация хоккея Москвы проведет внеочередное заседание СДК в понедельник, 30 января. Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрит эпизод с дракой игроков в матче Открытого первенства Москвы среди команд 2006 года «Армада» — «Северная звезда», состоявшемся в воскресенье, 29 января, а также оценит действия арбитров этого матча. Обо всех решениях по данному инциденту мы сообщим дополнительно после окончания разбирательств», — говорится в сообщении федерации.

Хоккей
1
0
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тардиф заявил, что ИИХФ не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана