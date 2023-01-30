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Сегодня, 09:54

Тардиф заявил, что ИИХФ не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана

Алина Савинова
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что организация не может признать недавно учрежденную Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Республики Татарстан согласно своему уставу.

«Согласно своему статусу и уставу, ИИХФ не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии», — цитирует ТАСС Тардифа.

Ассоциация была учреждена 17 января в Казани, там же будет располагаться штаб-квартира организации. В ассоциацию были включены Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Ирана, Марокко, Монголии, Омана, Бахрейна, Киргизии, Турции, Туркмении, Узбекистана, Казахстана. Президентом стал глава республиканской федерации хоккея и «Ак Барса» Наиль Маганов.

Источник: https://tass.ru/sport/16914517
Хоккей
Люк Тардиф
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