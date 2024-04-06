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Сегодня, 20:15

В Индии откроют хоккейную школу в рамках сотрудничества с ФХР

Алина Савинова
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что в июне в Индии будет открыта хоккейная школа в рамках сотрудничества организации со странами БРИКС.

«Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Академии СКА, школы «Красная машина — юниор» и Champions Group в рамках совместной инициативы Россия — Индия. Уже в июне в Индии откроется хоккейная школа, скоро об этом проекте будет объявлено официально», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Также он отметил, что хоккейные школы могут быть открыты и в других странах БРИКС. По словам Ротенберга, подобное международное сотрудничество связано не только с интересом к развитию хоккея в новых регионах, но и имеет широкую социальную направленность.

Летом 2023 года ФХР подписала меморандум о сотрудничестве со странами БРИКС, которое подразумевает развитие отношений вокруг хоккея.

Источник: ТАСС
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