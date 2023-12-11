Тарасенко, Кучеров и Чинахов — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко. В трех матчах он набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+5».

Второй звездой признан нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. На его счету 7 (4+3) очков в четырех матчах при показателе полезности «+2».

Третьей звездой недели назван нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Он набрал 4 (3+1) очка в четырех играх при показателе полезности «-1».