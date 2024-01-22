Капризов — лучший российский хоккеист недели в НХЛ! Забросил пять шайб за два матча

И подарил клубу надежду на плей-офф.

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Кирилл Капризов, Егор Замула и Иван Барбашев.

«Миннесоту» в разгар регулярного чемпионата резко подкосила эпидемия травм. Эффект от смены главного тренера к тому моменту завершился. Джон Хайнс все-таки не волшебник. Порой ему приходилось обходиться без ряда игроков, чьи контракты суммарно превышали половину платежной ведомости команды. Самое главное, что пропустил пару недель Кирилл Капризов. В его отсутствие команда выиграла всего один матч из семи, причем лишь в овертайме против одного из главных аутсайдеров чемпионата «Коламбуса».

Мечты о борьбе за место в плей-офф таяли быстро, но возвращение русской звезды вернуло надежду на лучшее. С ним «Миннесота» одержала три победы в пяти играх и настроена биться до последнего, несмотря на потерю до конца сезона ведущего защитника Джареда Сперджена. Капризов в последних десяти встречах всего раз ушел с площадки без набранных очков, забросив семь шайб и отдав восемь голевых передач.

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На минувшей неделе «Уайлд» проявили себя очень сильно — три победы в четырех матчах. Успех во встрече с находящимся в глубоком кризисе «Айлендерс» (5:0) мало что говорит. Однако потом на выезде были обыграны очень крепкие «Флорида» (6:4) и «Каролина» (5:2). Возможно, качество хоккея в исполнении «Уайлд» оставляло желать лучшего. Но очевидно, что атака команды заиграла яркими красками (19 шайб в четырех матчах). Стабильно забивать в НХЛ — самое сложное.

Причина всплеска результативности под номером один понятна без глубокой аналитики. Капризов набрал 3 (2+1) очка с «пантерами» и сделал третий в карьере хет-трик в игре с «Каролиной». О персональном кризисе на старте сезона, когда у него шайба не шла в чужие ворота, уже и вспоминать не хочется. Визуально его действия на льду никак не изменились. Он по-прежнему хорош в роли игрока момента, вспыхивая, когда это команде нужнее всего. Зато резко выросла реализация. В 20 матчах с начала чемпионата россиянин забросил всего шесть шайб, в последующих 19 — 12, и при поддержании такого темпа способен снова, как и в двух предыдущих сезонах, достичь отметки в 40 голов.

На его здоровье сейчас должны молиться весь штат Миннесота и особенно генеральный менеджер клуба Билл Герин. Кресло под функционером уже раскачивается. Не выход в плей-офф с большой долей вероятности приведет к увольнению. Однако пробиться в восьмерку на «Западе» будет крайне сложно.

С семью участниками Кубка Стэнли уже сейчас наступила почти полная ясность. С трудом можно представить, чтобы какая-то из этих команд посыпалась и рухнула вниз. В идущий пока восьмым «Нэшвилл» такой веры нет. Пока «Миннесота» отстает от него на шесть очков. Помимо этих команд в борьбе за одну путевку есть еще четыре претендента. Вторая половина чемпионата обещает быть очень горячей.

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