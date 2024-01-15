Вырвался из Нью-Йорка и перезапустил карьеру в «Колорадо». Георгиев — лучший россиянин недели в НХЛ

Голкипер «Эвеланш» выиграл три матча из трех и получил вызов на Матч звезд.

«СЭ» продолжает спецпроект, в котором журналисты отдела хоккея вместе с PARI каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Главным героем последней недели признан Александр Георгиев. Вратарь «Колорадо» выиграли три матча и оформил один «сухарь».

Переход в «Эвеланш» летом 2022 года означал новый вызов для Георгиева. Стагнирующий в «Рейнджерс» голкипер сменил обстановку и получил больше доверия в новом клубе. Жизнь в Нью-Йорке подпортил прогресс Игоря Шестеркина. Сидеть за будущим обладателем «Везины Трофи» не входило в планы Александра — Георгиев хотел играть, и играть много. В «Эвеланш» вратарь с болгарскими корнями второй сезон удерживает позицию стартера. К середине января Александр — самый побеждающий вратарь лиги.

В «Колорадо» сложилась благоприятная ситуация для Георгиева. Руководство клуба сразу дало понять, что рассчитывает на россиянина как на основного голкипера. При этом «Эвеланш» находились в статусе действующих обладателей Кубка Стэнли и отказались от золотого вратаря Дарси Кемпера в пользу Александра. Немаловажный фактор — работа с тренером Юсси Паркиллой, который понимает менталитет наших голкиперов. Долгие годы финн курировал вратарей в клубах КХЛ. Все это позволило Георгиеву перезапустить карьеру в НХЛ и подняться на новый уровень.

Угадай, как сыграют в следующих матчах команды Георгиева, Кучерова и Тарасенко! Зарегистрируйся в PARI, поставь на игры «Колорадо», «Тампы-Бэй» и «Оттавы» и получи фрибет 2024 рубля

В прошлом сезоне Александр установил личный рекорд по количеству матчей в регулярке. Не уверен, что этой весной его получится обновить, зато сейчас вратарь идет к новому рекорду по победам. Георгиев выиграл 24 матча из 36, 35 из них начинал в старте. На прошлой неделе у «Колорадо» с Александром в воротах три победы над крепкими соперниками — «Бостоном», «Вегасом» и «Торонто». Георгиев не выдал феноменальную статистику, хотя матч с «Голден Найтс» отыграл на ноль. Ценнее то, что Александр помог «Лавинам» набрать важные очки и продлить победную серию.

Особенно выделим матч с «Бостоном», который завершился в серии буллитов. «Колорадо» правильно отреагировало на разгром от «Флориды» (4:8) и обыграло лидера «Востока». Геогриев выстоял в овертайме, когда «Эвеланш» почти две минуты отбивались втроем против четверых соперников, и справился со всеми буллитами. В следующей игре Александр «засушил» «Вегас», отразив 25 бросков. А еще через два дня переиграл «Торонто» и не рассыпался после провального первого периода, когда «Лавины» пропустили три шайбы за девять минут.

Старания Геогриева отметили болельщики. Голкипер «Колорадо» приглашен на Матч звезд НХЛ. Александр не впечатляет статистикой, зато лидирует по победам в лиге. Его коллега Сергей Бобровский часто отмечал в интервью, что выигрыш команды превыше любых личных подвигов и цифр. «Колорадо» не отличается порядком в обороне — так что Александру в некоторых матчах приходится стоять на голове, чтобы оставить шансы на победу. Три выигрыша в трех матчах — превосходный показатель, заслуживающий статуса лучшего россиянина последней недели НХЛ.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!