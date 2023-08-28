31-летний Донской объявил о завершении карьеры из-за сотрясения мозга

Форвард «Сиэтла» Йоонас Донской объявил о завершении игровой карьеры.

31-летний финн написал об этом в своих соцсетях. Донской получил седьмое сотрясение мозга перед стартом сезона-2022/23. Из-за этого у игрока были проблемы со зрением и регулярные головные боли.

За свою карьеру Донской выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», «Колорадо» и «Сиэтл». Минувший сезон он пропустил. Всего на его счету 474 матча в НХЛ, в которых он набрал 208 (80+128) очков.