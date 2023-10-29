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НХЛ

Сегодня, 04:14

44-летний Торнтон завершил игровую карьеру после 24 сезонов в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Джо Торнтон.
Фото USA Today Sports
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Форвард Джо Торнтон объявил о завершении игровой карьеры.

«Судя по тому, как много людей продолжают мне задавать вопросы, думаю, я должен вам сказать: я официально ухожу из НХЛ. Я думал, что вы, ребята, поняли бы это раньше, но вы продолжали спрашивать. И вот я ухожу на пенсию. Я очень люблю хоккей и бесчисленное количество людей, которые помогли мечте ребенка стать реальностью», — приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ.

44-летний канадец выступал в НХЛ 24 сезона и играл за «Бостон», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориду». Всего на его счету 1714 матчей, в которых он набрал 1539 (430+1109) очков. Торнтон занимает шестое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей и 12-е место по набранным очкам.

Джо Торнтон
НХЛ
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