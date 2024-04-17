Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:55

Агент Овечкина: «Сейчас в «Вашингтоне» отличный коллектив. Ребята прониклись общей целью»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» оценил игру россиянина в текущем сезоне НХЛ.

«Неудачное начало сезона? Саша играл в хороший хоккей. Где-то было невезение, где-то сказались поражения. Но потом все встало на свои места, особенно после перерыва. Саша хорошо отдохнул и перезагрузил себя эмоционально. И все пошло так, как и должно идти. Эмоции всегда важная часть хоккея. Если команда поймала кураж, то ее сложно остановить. Сейчас в «Вашингтоне» отличный коллектив. Ребята прониклись общей целью. И это играет на благо каждого игрока в отдельности тоже. Очень важно быть на позитиве эмоционально», — сказал Чистяков «СЭ».

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Рейнджерс». В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
0
Читайте также
«Вашингтон» Овечкина стал последним участником плей-офф НХЛ
Вратарь «Автомобилиста» Галкин подвел итоги сезона
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Овечкина: «Саша не фокусируется на рекорде. Чем меньше внимания обращаешь, тем легче дается результат»