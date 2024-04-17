Агент Овечкина: «Сейчас в «Вашингтоне» отличный коллектив. Ребята прониклись общей целью»

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» оценил игру россиянина в текущем сезоне НХЛ.

«Неудачное начало сезона? Саша играл в хороший хоккей. Где-то было невезение, где-то сказались поражения. Но потом все встало на свои места, особенно после перерыва. Саша хорошо отдохнул и перезагрузил себя эмоционально. И все пошло так, как и должно идти. Эмоции всегда важная часть хоккея. Если команда поймала кураж, то ее сложно остановить. Сейчас в «Вашингтоне» отличный коллектив. Ребята прониклись общей целью. И это играет на благо каждого игрока в отдельности тоже. Очень важно быть на позитиве эмоционально», — сказал Чистяков «СЭ».

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Рейнджерс». В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.