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Сегодня, 15:35

Царукян: «НХЛ от КХЛ ничем особо не отличается. Правда, в НХЛ чуть больше элемент шоу»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) затронул тему хоккея, отметив, что он не увидел сильной разницы в уровнях команд НХЛ и КХЛ.

— Был на НХЛ?

— Да, на «Вегас Голден Найтс». Не помню, с кем играли, но прикольно было. Скажу тебе, это ничем особо не отличается от КХЛ. Правда, в НХЛ чуть больше элемент шоу.

— Скорости же выше в НХЛ?

— Да? Ну я далеко сидел, правда. Я хоккеем занимался до 17 лет, и мне казалось, что скорости большие только в КХЛ. (Смеется.)

— Кто у тебя был образцом в хоккее?

— Мне нравятся Александр Овечкин и Евгений Малкин.

— Удалось с ними познакомиться?

— Удалось. Когда я начал драться в ММА, в «Самбо-70» приехали Овечкин и Илья Ковальчук. И, по-моему, Ковальчук меня награждал поясом. Вот так все прокрутилось в жизни, — сказал Царукян в интервью «РБК Спорт».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Источник: https://sportrbc.ru/news/661f51329a79471bae5ffdf0
Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Арман Царукян
UFC
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