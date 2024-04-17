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Сегодня, 14:35

Агент Овечкина назвал большим достижением выход «Вашингтона» в плей-офф: «Команда всегда была для Саши приоритетом»

Агент Овечкина назвал большим достижением выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ после победы над «Филадельфией» (2:1). 38-летний россиянин отметился заброшенной шайбой.

«Команда всегда была для Саши приоритетом. Выход в плей-офф — большое достижение для команды, особенно в такой трудный сезон. Было много травм, изменения в составе: потеряли Бэкстрема и Кузнецова. Поэтому считаю, что ребята проявили характер, а тренер Спенсер Карбери сделал отличную работу, сплотив коллектив и объединив их идеей», — сказал Чистяков «СЭ».

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Рейнджерс». В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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